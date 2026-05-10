El Zamora CF tiene mucho que ganar hoy en Lugo

El Zamora CF tiene la posibilidad de dejar certificada casi matemáticamente su participación en el play off de ascenso a Segunda División si consigue la victoria en el partido que disputará este sábado en el estadio Anxo Carro de Lugo (16.15 horas) frente a un rival que se encuentra a cinco puntos de la clasificación pero que no arrojará la toalla consciente de que restan todavía 9 por disputar. El equipo gallego no está cuajando una gran segunda vuelta y tan sólo ha podido ganar tres partidos en las últimas diez jornadas, lo que le ha llevado a ocupar la novena posición -juegan del segundo al quinto el play off- y, como queda dicho, a cinco puntos del Pontevedra que es quinto,

La victoria del Zamora el pasado domingo contra la Ponferradina le ha dado la tranquilidad de situarse tercero y a siete puntos del equipo berciano que es ahora sexto. Esta situación permitirá a los rojiblancos afrontar con tranquilidad los tres partidos que le faltan, contra Lugo, Cacereño en el Ruta de la Plata, y Arenas, que empató este viernes con el Racing de Ferrol (1-1) en Getxo.

En el equipo rojiblanco serán baja dos hombres importantes en las últimas jornadas como son Moreno y Erik Ruiz, por sanción, aunque Óscar Cano recupera a Alex Marcelo, que ha superado su larga lesión. De esta forma regresará al centro de la defensa Ismael Athuman, y Sergi López podría ocupar el puesto de lateral derecho. No parece que vayan a producirse más cambios en el equipo que tan buen resultado está alcanzando en las últimas jornadas con cuatro victorias consecutivas.

El entrenador del CD Lugo, Alex Ortiz, que sustituyó a mitad de campaña al ex del Zamora Yago Iglesias, ha señalado que será “un partido importantísimo para nosotros, complicado y en el que vamos a tener que rendir a un gran nivel. Solo pensamos en el Zamora porque será un partido vital para nosotros aunque entiendo que también para ellos aunque su posición en la tabla es más cómoda que la nuestra. Todas nuestras opciones pasan por ganar este partido”.

Por su parte, el jugador del Lugo Ibaider Garriz, tras el 0-2 arrncado en Mérida señaló que “volvimos a competir como nos gusta en cuanto al nivel que tenemos que dar y a ver si nos quedamos con las cosas buenas de lo que hicimos y volvermos a repetirlo este domingo”, aunque puntualizó que “cuando vienes de ganar y encima en un campo de los más complicados de la categoría, contra un buen equipo, eso te da motivación y ganas de que este finde hagamos de nuevo las cosas bien. Sabemos que hay que salir a ganar y el equipo está preparado”. Garriz añadió que “viniendo de donde veníamos, que no estábamos compitiendo al nivel que teníamos que hacerlo y después del partido de Mérida en el que hicimos las cosas bien, tenemos que volver a repetir esas cosas e intentar ganarle al Zamora para, a partir de ahí, pensar en el siguiente pero no mirar mucho más allá”.

En la jornada de ayer, uno de los rivales directos del Zamora, el Pontevedra, consiguió una importantísima victoria ante el Athletic (4-0) que le permite situarse cuarto y a solo un punto de los rojiblancos. Por su parte, el Barakaldo también ganó y vuelve a meterse en la lucha por el ascenso gracias al 2-0 que le endosó al Mérida.

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La Ponferradina tampoco baja la guardia y derrotó al Avilés (3-1) con lo que es uno más en la lucha por esos primeros cinco puestos, y el Unionistas tampoco arroja la toalla tras imponerse en el Reina Sofía por 2-1 a un Tenerife ya ascendido. El Guadalajara sale de los puestos de descenso tras ganar al Arenteiro (2-0). n