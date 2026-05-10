Balonmano / Fase de ascenso a División de Honor Plata
Del sueño de Fernando al orgullo de Pau Ortega y Guillermo Medina
Los tres jugadores, entusiasmados por un ascenso que pone al club de nuevo en la segunda categoría
C. J. T.
Fer nunca olvidará su último partido, en el que cumplió con su sueño. Su deseo por retirarse con el ascenso en una pista mítica como la de Valinox Novás, y hacerlo con sus amigos de siempre y un equipo que disfrutó de él durante la celebración. Su última fiesta como jugador.
"Dejo el equipo de donde nunca debió irse"
"Dejo al equipo en Plata, de donde nunca debió irse y con la posibilidad de demostrarlo el año que viene", comentó el jugador, agradeciendo el apoyo de la afición: "han tomado O Rosal; eran 150 y parecían 1.500". Además, dedicó el triunfo a "familiares y amigos, a toda la gente del BM Zamora y a la directiva.
Pau: "Este equipo sube para quedarse en la B"
La felicidad del pivote era compartida por Pau Ortega. "No nos imaginábamos ganar de doce goles al "coco" de la categoría. Hemos atacado y defendido de forma increíble y tenemos muchas ganas del año en Plata", confesaba, añadiendo: "quiero dedicar este éxito a mi familia, mi novia y amigos, así como este equipo. No tengo palabras, de verdad". "Este equipo sube para quedarse en la B", sentenció pletórico.
Medina dedica el éxito a los que no pudieron disfrutarlo en pista
Medina en su dedicatoria se acordó de "Raúl, David y Felipe, que se dejaron la rodilla para llegar hasta aquí", subrayando el sentir general: "es un orgullo tremendo lo que siento. Ha sido increíble, hicimos un partido perfecto y una fase de ascenso fantástica", comentó, mientras trataba de mantener el brazo inmóvil después de lesionarse durante la final. Un dolor que aguantó con una sonrisa, dejándose llevar por la euforia pistacho.
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