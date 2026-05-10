Saulo Hernández: “A día de hoy somos un equipo escaparate”

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora, reconoció sentir “bastante rabia” tras las derrota contra Alicante porque “no es cuestión de pensar que hemos perdido un partido o una opción de jugar el play off, sino ser conscientes de lo increíblemente difícil que es tener esta opción. No sé si la vamos a volver a tener. Está muy bien que nos acostumbremos a que hacemos magia en Zamora pero la realidad es que estamos disputando una competición increíblemente difícil con jugadorazos y muy buenos entrenadores. Además este año se han juntado muchas cosas que han salido todo lo bien que podían salirnos para que tuviéramos la opción de tener este partido y la sensación de rozar con las manos un play off de ascenso a ACB, que de repente te lo quiten pues duele bastante”.

Rubén Perelló, en primer plano, el sábado en el Ángel Nieto. | ALBA PRIETO / Alba Prieto

Hernandez Bris cree que “el equipo y la ciudad no pueden hacerlo mejor. Los aficionados han llenado el pabellón, nos habéis llevado en volandas, los jugadores han hecho, si no el mejor partido de la temporada, sin duda, uno de los mejores. Todo lo que habíamos trabajado, lo ejecutaron a la perfección, hemos tenido durante muchos minutos tener ganada la eliminatoria -podemos llamarla así- a nuestro favor con la sensación de que era más posible romper el partido por nuestra parte que ellos se acercasen, pero en los dos minutos finales, después del triple de Peris en contraataque, ellos metieron canastas de mucho mérito, y un gran triple a falta de 35 segundos. Han conseguido lo que un equipo de este nivel te puede hacer y nosotros, acciones que habíamos tenido acertadas en otros momentos, tal vez fruto del cansancio, de la inexperiencia o de la calidad de Alicante, pues no hemos sido capaces de finalizarlas”.

El entrenador piensa que si al comienzo de la pretemporada nos dicen que “tendremos una bandeja de Roberts para meternos en el play off, lo hubiésemos firmado todos. Esto hoy no es consuelo pero quiero pensar que la temporada ha servido para seguir enganchando al aficionado, a empresa y a instituciones, y emplazo a todo el mundo a que apoyen al Club”.

Saulo Hernández recordó que el año pasado nadie se movió de las gradas antes de despedir al equipo: “Las imágenes del año pasado, se las puse el primer día a estos jugadores y les dije: “Mirad, esto es Zamora”. Y en Zamora, estas cosas pasan incluso después de perder porque al final creo que hemos creado una identidad en la que el aficionado valora más allá del resultado, el dejarse todo en la pista. Y a los jugadores, durante nueve meses, se nos puede reprochar tener mejores o peores días, pero cualquier aficionado está orgulloso de la representación que ha hecho de esta ciudad los jugadores de este año”.

El técnico zamorano analiza el partido contra Alicante insistiendo en que “durante mucho rato menos tenido buenas acciones y buen acierto, ellos se han sostenido en la segunda parte a través de Alex Jordá y cuando hemos conseguido pararlo un poco, jugadores que no habían tenido importancia hasta entonces, han aparecido y es lo que tiene tener un roster como el de Alicante, son doce jugadores de primerísimo nivel que están en play off con todo el merecimiento, han estado en play off todas las jornadas de la temporada. Estamos muy dolidos ahora por haberlo rozado, orgullosos porque se nos haya puesto en la misma mesa que Alicante, y que se haya normalizado que podemos luchar contra ellos y de que pudiéramos estar en un play off de ascenso a la ACB”.

Respecto a la próxima temporada, Saulo Hernández reconoce que es muy complicado seguir contando con la plantilla de esta temporada porque, “no es cuestión de que nos estén apoyando poco en Zamora, es cuestión de que en otros sitios apoyan mucho, por la razón que sea. Nosotros estamos encantados con el apoyo que estamos recibiendo de toda Zamora y no podemos estar más que agradecidos, pero a día de hoy somos un equipo escaparate y tenemos que intentar acertar como hemos acertado este año con todos y cada uno de los jugadores para que den su mejor versión y lo normal es que se ganen un mejor sitio. Tenemos que estar orgullosos de ver a Jordan Walker este año en ACB. Para poder retener a jugadores que lo hacen muy bien tienes que tener una capacidad económica detrás. Si no, es la ley del deporte y con lo que convivimos cada año y de ahí que me duela pensar que hemos perdido una oportunidad que tal vez no la volvamos a tener”.

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El preparador del CB Zamora insistió en que “es una decisión conjunta de la ciudad y la provincia el asentarnos en esta categoría porque no es casualidad que desciendan los que descienden, es que es lo normal en el deporte”. n