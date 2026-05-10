Recoletas se autoexcluye de la final four

Recoletas Zamora no pudo doblegar a Melilla Ciuddad del Deporte La Salle en su feudo, donde las norte africanas fueron muy superiores desde el inicio, abriendo una brecha de 18 puntos en el primer cuarto que fue ya definitiva pese a todos los intentos del conjunto de Raúl Pérez. Pelearon las zamoranas hasta el final, pero lo cierto es que tras esos primeros diez minutos desastrosos se quedaron sin opciones de pelear por una plaza en la final four.

Ganó en la ida Recoletas Zamora, aunque la escasa renta de tres puntos apenas le daba tranquilidad a las de Raúl Pérez ante un Melilla Ciudad Deporte La Salle que salió a por todas, con una defensa asfixiante que ahogó por completo el juego de las zamoranas. Sufrían las visitantes, que en los primeros tres minutos y medio de partido apenas era capaz de anotar una canasta y veía cómo el rival se iba de 8 puntos (10-2). No le quedaba otra a Raúl Pérez que pedir su primer tiempo muerto. A la vuelta, las zamoranas conseguían anotar de nuevo mientras aumentaba su presión defensiva y conseguían cortar la escapada de su rival. Aún así, seguían teniendo muchos problemas en ataque las visitantes, que no conseguían acercarse (13-4, minuto 5).

El cúmulo de despropósitos en las filas zamoranas continuaba: lanzamientos fallados, errores en el pase, poca agresividad en el rebote ... y las melillenses, jugando al 200%, no desaprovechaban ni un error de su rival y seguían ampliando su renta, obligando a Raúl Pérez a pedir su segundo tiempo muerto a falta de 3 minutos para el final del primer cuarto con 20-4 ya en el electrónico. Una renta que las locales elevaban hasta los 18 puntos al final del cuarto (24-6).

La situación no mejoraba en el inicio del segundo cuarto, con un paupérrimo 14& de acierto en tiros de campo, cero en triples y 24 rebotes concedidos al rival, las zamoranas seguían hundiéndose y en la primera mitad de este cuarto encajaban un parcial de 9-2 que las dejaba ya a 25 puntos del rival (33-8). Sin embargo, resurgía de sus cenizas el cuadro zamorano para firmar un parcial de 3-10 que le permitía llegar con esperanza al descanso (36-18).

La dinámica positiva de las zamoranas se mantenía tras el descanso y sin prisa, pero sin pausa, las de Raúl Pérez centraban sus esfuerzos en defensa, tratando de frenar al rival para crecer desde atrás e ir poco a poco recortando diferencias. Lo conseguían y a 6´34 para el final del cuarto se colocaban a 13 puntos (40-27). Sin embargo, cuando parecía que daba un paso de gigante el equipo castellano tras un triple de Niski (41-30), Melilla metía la directa y de la mano de Daydova firmaba un parcial de 6-0 que las lanzaba de nuevo hasta los 17 puntos de renta a falta de 4´28 para el final del cuarto (47-30). LO intentaba con todo recoletas Zamora, pero las locales tiraban de oficio, forzando las personales de su rival y aprovechando sus lanzamientos de tiros libres para mantener a las zamoranas a distancia y entrar en el cuarto decisivo con 19 puntos ya de renta (58-39).

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No hubo mucha más historia en los últimos diez minutos. Lo intentaron todo las zamoranas, pero lo cierto es que Melilla Ciudad del Deporte La Salle no dio opción a su rival y supo jugar con su ventaja para anotarse una victoria que le lleva a la final four por el ascenso.