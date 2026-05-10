Félix Mojón, entrandor del BM Caja Rural Zamora: "Ha salido todo redondo en esta fase"

Feliz y satisfecho, Félix Mojón admitía al final del último partido de la fase de ascenso conquistada por el BM Caja Rural Zamora que "todo salió redondo" y quiso poner en valor "el esfuerzo y compromiso de todos los jugadores, no solo en O Rosal, sino durante todo el curso".

No ser favoritos fue algo positivo

"Hoy salió todo redondo. El año pasados hubo mucho nerviosismo antes del último encuentro, hoy era todo concentración. Entonces nos desgastamos mucho y, en esta ocasión, vinimos mucho mejor preparados al duelo decisivo", comentó el técnico, afirmando que "no venir de favoritos hizo que el equipo se sintiera mejor, que tuviera más confianza".

Mojón observó desde el comienzo que "había alegría y desparpajo" y destacó que "esa fue la clave". "Los jugadores estaban seguros y ha sido arrancar el partido y todo ha ido bien".

La defensa, vital

El entrenador del BM Caja Rural Zamora admitió que, más que los 32 goles anotados, el partido pasó por encajar solo 20. "Dejar en esa cifra a Novás, todo un torrente ofensivo, es de mucho mérito para nuestra defensa. Los jugadores se pusieron las pilas desde el inicio y mostraron en pista todo lo que se preparó con vídeos y entrenamientos", comentó, afirmando que los suyos "estaban preparadísimos".

Familia y amigos en el corazón

El entrenador gallego señaló que se alegró del triunfo en esta fase "por los infantiles, porque fue muy duro llegar hasta aquí y no poder vivir con ellos el sector nacional. No poder acompañarlos por poner el cien por cien en la fase", aseveró para, a continuación, dedicar el ascenso "a mi familia; a mis padres y mi mujer". "El balonmano hace que, a diario, estemos separados en distancia, nos roba mucho tiempo esto y es duro. Ellos lo entienden, lo comprenden, me arropan, me dan toda la confianza y han sido muy importantes para mí a la hora de afrontar esta temporada", confesó.

Alegría por la afición

Por último, Félix Mojón admitió sentirse orgulloso por las muestras de cariño de la afición y por el despliegue de los hinchas en O Rosal. "Es una inmensa alegría ver como sonaba más nuestra afición que la local en un pabellón abarrotado como el de Novás. Estoy feliz por ellos, por el club, por la base y por el equipo", subrayó.