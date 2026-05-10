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El filial del CBZ encaja su segunda derrota en la fase previa

Los blanquiazules se despiden de jugar la fase de ascenso a Tercera

El filial blanquiazul.

El filial blanquiazul. / LOZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Zamora

El equipo de Primera Nacional del CB Zamora encajó este sábado su segunda derrota en la previa de la fase de ascenso a Tercera FEB tras caer en un igualado partido ante el Palencia por 75-68.

El equipo palentino llevó la iniciativa en el marcador desde los primeros minutos del encuentro en los que llegó a disponer de hasta ocho puntos de ventaja para cerrar el primer parcial con 42-34. La distancia en el marcador llegó a los diez puntos con 49-39 y 53-43 pero se llegaba al descanso con 61-53 para el Palencia.

En la segunda parte, el rendimiento de los jugadores zamoranos subió bastante y tras acercarse en el tercer cuarto a 69-65, se pondía a un solo punto al comienzo del último cuarto con 69-68. Pero ahí se acabó la eficacia del filial blanquiazul que ya no volvería a anotar más hasta el final al que se llegaba con 73-68 para el Palencia.

El CBZ se queda así sin opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Tercera ya que también perdió el viernes contra Aldeamayor por 76-54.

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En el otro partido disputado en la tarde de ayer en el Pabellón Ángel Nieto, Adeamayor también sumó su segunda victoria ante el Base segoviano por 76-53, y se jugará hoy la plaza para la fase de ascenso ante el Palencia que había ganado el viernes a los segovianos por 65-57. El decisivo encuentro se jugará a las 10.00 horas en el Manuel Camba, mientras que el partido de la consolación entre Dibaq CD Base y CB Zamora comenzará a las 12.30 horas.

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