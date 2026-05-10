El filial del CBZ encaja su segunda derrota en la fase previa

El equipo de Primera Nacional del CB Zamora encajó este sábado su segunda derrota en la previa de la fase de ascenso a Tercera FEB tras caer en un igualado partido ante el Palencia por 75-68.

El equipo palentino llevó la iniciativa en el marcador desde los primeros minutos del encuentro en los que llegó a disponer de hasta ocho puntos de ventaja para cerrar el primer parcial con 42-34. La distancia en el marcador llegó a los diez puntos con 49-39 y 53-43 pero se llegaba al descanso con 61-53 para el Palencia.

En la segunda parte, el rendimiento de los jugadores zamoranos subió bastante y tras acercarse en el tercer cuarto a 69-65, se pondía a un solo punto al comienzo del último cuarto con 69-68. Pero ahí se acabó la eficacia del filial blanquiazul que ya no volvería a anotar más hasta el final al que se llegaba con 73-68 para el Palencia.

El CBZ se queda así sin opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Tercera ya que también perdió el viernes contra Aldeamayor por 76-54.

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En el otro partido disputado en la tarde de ayer en el Pabellón Ángel Nieto, Adeamayor también sumó su segunda victoria ante el Base segoviano por 76-53, y se jugará hoy la plaza para la fase de ascenso ante el Palencia que había ganado el viernes a los segovianos por 65-57. El decisivo encuentro se jugará a las 10.00 horas en el Manuel Camba, mientras que el partido de la consolación entre Dibaq CD Base y CB Zamora comenzará a las 12.30 horas.