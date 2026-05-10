El filial del CBZ encaja su segunda derrota en la fase previa
Los blanquiazules se despiden de jugar la fase de ascenso a Tercera
El equipo de Primera Nacional del CB Zamora encajó este sábado su segunda derrota en la previa de la fase de ascenso a Tercera FEB tras caer en un igualado partido ante el Palencia por 75-68.
El equipo palentino llevó la iniciativa en el marcador desde los primeros minutos del encuentro en los que llegó a disponer de hasta ocho puntos de ventaja para cerrar el primer parcial con 42-34. La distancia en el marcador llegó a los diez puntos con 49-39 y 53-43 pero se llegaba al descanso con 61-53 para el Palencia.
En la segunda parte, el rendimiento de los jugadores zamoranos subió bastante y tras acercarse en el tercer cuarto a 69-65, se pondía a un solo punto al comienzo del último cuarto con 69-68. Pero ahí se acabó la eficacia del filial blanquiazul que ya no volvería a anotar más hasta el final al que se llegaba con 73-68 para el Palencia.
El CBZ se queda así sin opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Tercera ya que también perdió el viernes contra Aldeamayor por 76-54.
En el otro partido disputado en la tarde de ayer en el Pabellón Ángel Nieto, Adeamayor también sumó su segunda victoria ante el Base segoviano por 76-53, y se jugará hoy la plaza para la fase de ascenso ante el Palencia que había ganado el viernes a los segovianos por 65-57. El decisivo encuentro se jugará a las 10.00 horas en el Manuel Camba, mientras que el partido de la consolación entre Dibaq CD Base y CB Zamora comenzará a las 12.30 horas.
- Parece un campo de golf, pero es la nueva zona verde en pleno casco urbano de Zamora que se inaugura en semanas
- Agentes Medioambientales encuentran en Zamora un lobo abatido a tiros
- A falta de tienda, el Ayuntamiento de un pueblo de Zamora se ofrece a hacer la compra a sus vecinos más vulnerables
- El mapa de las estrellas de Zamora: ocho lugares de la ciudad en los que ver el eclipse y las Perseidas
- Fallece el que fue el senador más votado por Zamora en la Legislatura Constituyente, Valeriano Enríquez
- Preocupación en Cerezal: múltiples ciervos mueren por el vallado de fincas
- El Canal del Esla afronta la reorganización de fincas para modernizar el riego
- El puente más efímero que une dos países europeos, instalado en este pueblo de Zamora