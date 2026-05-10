Celta, Melilla y Osés jugarán la "final four" en Vigo

Además del Melilla, que eliminó al Recoletas Zamarat, Vigo y Osés consiguieron este sábado la clasificación para la "final four" de la Liga Challenge que se disputará en Vigo el próximo fin de semana. El cuarto rival se conocerá esta tarde tras el Unicaja Mijas-Lima Horta que se juega en el Martín Urbano de Málaga. Unicaja encajó una inesperada derrota en el partido de ida por un ajustado 64-59 que no debería de tener problema para enjugar hoy en su casa y conseguir la plaza restante para la "final four".

Ayer consiguió la clasificación el Celta de Vigo que ya había ganado al Bosonit de Logroño por 50-60, y volvió a imponerse, ahora por 68-41 que confirma al equipo gallego como el gran candidato a conseguir el ascenso a Liga Endesa jugando, además, en casa. Por su parte, el Osés navarro lo pasó mal para eliminar a un AlQazeres que se lo puso muy difícil ayer en Arrosadía donde las extremeñas ganaron por 58-67 pero no lograron la clasificación porque la semana pasada habían perdido en casa por 56-73.

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Tras el partido de Melilla, el entrenador del Recoletas, Raúl Pérez, reconoció que "el partido ha sido como esperábamos, con un Melilla muy metido, con muchas ganas, y la experiencia de sus jugadoras ha sido muy importante. A nosotros nos han sobrado los primeros 14 minutos, hemos fallado muchas cosas fáciles, no hemos tenido presencia física y también nos hemos equivocado mucho en el scouting. En la segunda parte, el equipo ha vuelto a ser el que era, corriendo, siendo valientes y cuando ves la estadística y compruebas que has hecho más tiros de campo que el rival que te ha ido ganando de 25 puntos pues ves el talento que tienen ellas, que nos han metido triples en los momentos en que nos acercamos en el marcador". Raúl Pérez se mostró "contentísimo con la temporada y quiero dar las gracias a la gente de Zamora por su apoyo, sé que van a estar disgustados porque soñaban con esa fase, pero las chicas lo han intentado todo y esto es baloncesto".n