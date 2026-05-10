Benavente y Noname se juegan la permanencia

Difícil tienen la supervivencia en Regional de Aficionados tanto el CD Benavente como el Noname y tendrán que ganar sus partidos de la última jornada que se disputan hoy y al tiempo esperar que les acompañen otros resultados. El CD Benavente es todo un clásico de la categoría mientras el Noname es un recién llegado pero con un proyecto ambicioso al que no ha podido sacarle rendimiento y ahora mismo, la salvación sería un gran resultado.

El CD Benavente recibe esta tarde (18.00 horas) a un Victoria que ocupa el séptimo puesto y no se juega ya nada, pero ha sumado tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos, lo que indica que está terminando la temporada en un gran momento de forma. Las posibilidades del Benavente pasan por ganar y esperar que no puntúen Ponferradina B y Béjar Industrial para luego echar cuentas y esperar a ver qué ocurre con los arrastres.

Por su parte, el Noname no lo tiene más fácil aunque tiene un punto más que puede ser decisivo para la salvación. El equipo zamorano recibe esta tarde (18.00 horas) a un Ciudad Rodrigo que es quinto pero ya no se juega nada y tampoco presenta muy buenos resultados lejos de casa ultimamente. El Noname necesita ganar ineludiblemente porque se cuenta que sean cinco los descensos Provincial. En caso de terminar en el puesto 13º, ascenderían los zamoranos si Betis o La Bañeza también ascienden.

Por su parte, el Zamora B, ya salvado, visita al Béjar que tiene que sumar algún punto para no llevarse una sorpresa negativa que pudiera ocurrir de carambola. El partido es el el Municipal Mario Emilio a las 18.00 horas.

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Por último, el Moraleja del Vino, ya descendido, despedirá su estancia el Regional de Aficionados también esta tarde recibiendo a las 12.00 horas a La Cistérniga en otro partido intrascendente.