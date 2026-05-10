El Balonmano Caja Rural Zamora logra el ascenso a División de Honor Plata superando a Valinox Novás en su casa

El Balonmano Caja Rural Zamora terminó la fase de ascenso en O Rosal como campeón y logró su ascenso a División de Honor Plata al ganar por 20-32 a Valinox Novás en un partido en le que con una defensa de oro y las tablas de un equipo bien formado se impuso al gran favorito.

La tercera y última jornada en O Rosal la abrió una cómoda victoria de BM Romo ante BM Cantera Sur, un resultado que dejaba a BM Caja Rural Zamora y Valinox Novás en la lucha por repartirse el primer y segundo puesto del Grupo I, con los zamoranos pudiendo acabar terceros en caso de caer por más de cinco goles. Ambos siendo conscientes de que, tras sus empates del sábado, debían vencer porque la plaza del play-out se podía ir a otro grupo dado la igualdad del suyo.

Así pues, y con un pabellón lleno hasta la bandera y ambas aficiones dando color a la matinal del domingo, arrancó el duelo decisivo por el ascenso en el pabellón Javi Díaz. Sesenta minutos que dictarían dos temporadas enteras, la zamorana y la gallega.

El anfitrión movió la primera bola y falló, al igual que los "Guerreros de Viriato", que también erró un tiro claro de Medina al contragolpe. La primera diana tardó en llegar más de tres minutos y lo hizo en favor de los pistacho. Y ese fue el único gol que los primeros cinco minutos, ya que la meta gallega estuvo sensacional y la defensa pistacho brilló por su eficacia.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

El BM Caja Rural Zamora estiró su sólido arranque hasta el 0-2 en el minuto 7, momento en el que un siete metros permitía a Valinox Novás recortar diferencias. Los anfitriones superaron así una sequía de la que no pudo hacer sangre el bloque de Viriato, cuya renta regresó a las dos dianas con un siete metros de Kike Moreno (que tuvo que tirar dos veces).

Pau Ortega, con un tiro bajo, daba la mayor renta del duelo hasta el momento con 1-4. Una diferencia que el catalán restableció tras el segundo gol local y que Lucas quiso fijar con una gran parada en el minuto 12. Y si bien los gallegos recortaron distancias, ayudados por una falta en ataque señalada a Oier, otra rápida contra mantenía la diferencia al paso por el cuarto de hora (3-6, m. 15).

El BM Caja Rural Zamora se empleaba a fondo, pero no conseguía ampliar diferencias ante un Valinox Novás cuyo mal juego recibía poco castigo. El tiempo pasaba y, si bien el marcador se mantenía intacto, haría falta más para aplacar al anfitrión. Mojón lo notó y metió en liza a Gigi y Lalo para intentar encontrar gol por otras vías. Como ejemplo, el siete metros que anotó Moreno para poner el 3-7 y forzar el tiempo muerto gallego en el minuto 18.

Del receso se regresó con el 3-8 de Pau Ortega aprovechando la meta vacía de un Valinox Novás jugando con un hombre menos. Un golpe que repitió el BM Caja Rural Zamora y que amplió con tiro de Jortos para poner los siete de ventaja a diez minutos del final. Una recta final que se abrió con gol local (4-10, m. 21).

Oier, del BM Caja Rural Zamora, vuela para intentar anotar en O Rosal / José Luis Fernández

El tanto reavivó al conjunto gallego que, con un parcial de 0-2, estrechaba margen. Y si bien el marcador era de 5-10, una exclusión clara forzada por Lalo permitía al cuadro pistacho poner fin al respiro de su rival. Eso sí, Valinox Novás no iba a capitular y forzó dos minutos de superioridad numérica; y aunque eso no impidió un nuevo tanto zamorano, el partido parecía ajustarse.

Dos goles en la cara sin sanción a Gigi y una exclusión muy forzada a Pau daban ánimos al anfitrión para intentar recortar diferencias. Era un momento importante y el BM Caja Rural Zamora gastó su primer tiempo muerto buscando en la pizarra un gol que aliviara la presión en los minutos previos al descanso (6-11, m. 27). Y si bien esa jugada no llegó a nada, si lo hizo la rápida contra de Lalo para el duodécimo tanto. El último en la primera mitad de un conjunto pistacho que concedió un parcial de 0-2 antes del paso por vestuarios.

Los cuatro goles de ventaja eran buenos, pero se antojaban cortos con 30 minutos por delante en O Rosal. Así pues, el BM Caja Rural Zamora estaba obligado a mantener el nivel si quería el ascenso.

El segundo tiempo se puso en marcha y Oier daba la primera muestra de talento pistacho con el 8-13. Sin embargo, Valinox Novás no tardó en responder desde los siete metros en un intercambio de goles que largó Oseguera y estiró el lateral vasco con el 9-15 tras tres minutos de juego. Situación que, tras una contra errada por Kike Moreno, obligó al anfitrión a pedir tiempo muerto con 26 minutos por delante.

El cuadro gallego se conjuró y volvió a ver puerta después de varios minutos con un siete metros. Tanto que abrió un parcial de 0-2 al que siguió un tanto importante de Kike Moreno para calmar algo las aguas. Poco, ya que el partido iba a ser tenso hasta el final como demostraba que la renta no había cambiado en 7 minutos (12-16, m. 37).

Valinox Novás no perdía la fe y se encomendó a Héctor Gil. Sus paradas frenaban al BM Caja Rural Zamora, que necesitaba algo más de fluidez en ataque y volver a alargar los ataques rivales si quería llegar al tramo decisivo en clara posición. Quizá por ello, Mojón pidió tiempo muerto, buscando anticiparse a futuros problemas con el impulso de la presión de la hinchada local.

El técnico gallego dio entrada a Gigi y su dirección permitió al cuadro de Viriato abrir la brecha a seis tantos. Sin embargo, tras el 12-18 de Lalo, Oier era excluído. Una nueva dificultad a la que se sumó la lesión de Medina. Y, sin embargo, Lucas con una parada y Gigi con una gran penetración volvían a poner la máxima al duelo (12-19, m. 40).

Valinox Novás buscó ajustar sus líneas con un tiempo muerto y volvió a ver portería. Los gallegos pusieron en práctica una deffensa inividual y surtió cierto efecto. Eso sí, Lalo con una gran acción devolvía los siete de colchón al BM Caja Rural Zamora en pleno tramo de acierto de Lucas bajo palos. Paradas que permitieron a Kike Moreno poner un gol más de diferencia desde los siete metros.

El anfitrión estaba contra las cuerdas y subió la intensidad, pero el BM Caja Rural Zamora no aflojaba. La sanción por la falta a Gigi dejó a Valinox Novás con un hombre menos y eso lo supo leer bien el cuadro pistacho para irse más en el tanteo. Dos goles de Marco Torres daban una renta de dobles dígitos a los "Guerreros de Viriato" (14-24, m. 45).

Había que sufrir y seguir peleando durante quince minutos. Valinox Novás lo iba a complicar al máximo y el BM Caja Rural Zamora debía seguir en el partido. Si los gallegos anotaban, el BM Caja Rural debía hacerlo. Lo entendió así Lalo, que con el 15-25 y el siguiente tanto pistacho tras parada de Lucas a un penalti dejaban el ascenso muy cerca de la mano de los "Guerreros de Viriato".

Restaban diez minutos y era la afición zamorana la que se dejaba notar en O Rosal. Y si bien una exclusión y un par de errores pistacho daban vida al cuadro local, el conjunto de Félix Mojón iba viendo como el cronómetro corría a su favor y la diferencia no caía de forma drástica. Marco Torres, con una maravilla más desde el extremo hacía el tanto 27 para el equipo campeón del Grupo B..

Valinox Novás lo intentó a la desesperada, con siete minutos por delante, pero Kike Moreno marcaba desde su campo y eso hacía que el partido siguiera bajo control. Seis para el final y nueve de colchón.

Guille devolvía la renta de diez y la Semana Santa tomaba el fondo de O Rosal con cánticos pistacho.Una alegría incontenible que con cada larga defensa zamora y atajada de Lucas crecía y crecía. Todo para terminar de estallar tras una parada de Pajares y con el pitido final al que se llegó con 20-32 en el marcador. Un resultado para la historia porque el BM Caja Rural Zamora volvía a su categoría, volvía a División de Honor Plata.