Balonmano
El 12 Frailes BM Zamora se despide del sector nacional con victoria
El conjunto pistacho alcanzó el descanso con 15-18 a su favor en A Sangriña
C. J. T.
El 12 Fraile BM Zamora se despidió del sector nacional con victoria al superar por 35-37 a UB Ciutel en un auténtico encuentro de poder en A Sangriña.
Pese a no jugarse nada, el cuadro infantil del BM Zamora mostró todo su carácter en la última jornada ante UB CIutel en un partido de alta tensión con A Sangriña como escenario.
No arrancó bien el duelo para el equipo pistacho, atascado ante la defensa abierta de su oponente y por detrás en el marcador. Sin embargo, tras unos primeros tantos de Fermín, el 12 Frailes BM Zamora se entonó y pasó a dominar la primera parte. Los zamoranos, incluso sufriendo un par de exclusiones y hasta la descalificación de Alex, mantuvieron los nervios y alcanzaron el descanso por delante en el tanteo (15-18). Todo ello gracias una muy buena portería y a un ataque colectivo basado en la velocidad y el talento.
El inicio de la segunda mitad alargó el buen momento del 12 Frailes BM Zamora. El buen trabajo atrás y el esfuerzo físico ante la defensa individual rival no escaseó y eso llevó a los zamoranos a una renta de seis goles. Una diferencia que fue mermando con el paso de los minutos fruto del cansancio y de alguna sanción rigurosa sobre el cuadro pistacho.
El duelo llegó a su renta final con 29-31 en el marcador y siete minutos por delante. Tiempo e n el que hubo intercambio de goles con las fuerzas justas para ambas defensas. Un tramo en el que toda la ilusión de los "Guerreros de Viriato" pudo más que la necesidad del UB Ciutel, lo que llevó el encuentro a un 35-37 final que premió el gran trabajo durante toda la temporada del conjunto infantil del BM Zamora
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