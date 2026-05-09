El Villaralbo despide la temporada con una derrota intrascendente en Miranda

El CD Villaralbo cerró la temporada en el grupo 8 de Tercera RFEF con una derrota por 4-2 en su visita al filial del Mirandés, en un encuentro disputado en el CM Ence y marcado por la eficacia ofensiva local en los momentos clave. Aunque ninguno de los dos equipos se jugaba ya objetivos clasificatorios en esta última jornada, el duelo dejó intensidad, alternativas y un Villaralbo que, pese a reaccionar en la segunda mitad, no pudo culminar la remontada.

El conjunto zamorano llegaba al choque en una buena dinámica, con cinco partidos consecutivos sin perder y dos victorias seguidas que habían permitido cerrar el curso con sensaciones positivas. Enfrente estaba un Mirandés B situado en mitad de tabla y que acumulaba tres jornadas sin conocer el triunfo. Los burgaleses aprovecharon mejor sus ocasiones desde el inicio y golpearon muy pronto a un Villaralbo que se vio obligado a remar contracorriente prácticamente desde el primer cuarto de hora.

El partido se puso cuesta arriba para los visitantes en apenas dos minutos fatídicos. En el minuto 15, Markel adelantó al Mirandés B al transformar un penalti que supuso el 1-0. Sin tiempo para recomponerse, el Villaralbo recibió el segundo golpe inmediatamente después, cuando Uriarte aprovechó el desconcierto defensivo para ampliar la ventaja local y colocar el 2-0 en el minuto 16.

El equipo zamorano intentó asentarse tras el duro arranque y buscó reducir diferencias a través de la velocidad de Moussa Diarra y la movilidad de Raúl Muñoz y Santi García. Sin embargo, el filial rojillo manejó bien el balón y logró mantener el control del encuentro durante gran parte de la primera mitad. Antes del descanso llegaría otra acción decisiva. Hodei transformó un nuevo penalti en el minuto 44 para establecer el 3-0, un marcador excesivamente duro para los intereses del Villaralbo. Ese tramo final del primer tiempo todavía dejó otra mala noticia para los visitantes. Raúl Muñoz vio una tarjeta amarilla que acabaría condicionando el desenlace del choque, ya que en el tiempo añadido final terminaría expulsado por doble amonestación.

Con el 3-0 al descanso, el panorama parecía prácticamente sentenciado para el conjunto azulón. Sin embargo, el Villaralbo mostró orgullo tras el paso por vestuarios y protagonizó sus mejores minutos del encuentro en el arranque de la segunda mitad. En el minuto 53, Odetola recortó distancias tras una buena acción ofensiva y devolvió algo de esperanza a los visitantes. Apenas tres minutos más tarde, Tomás Manero anotó el 3-2 y metió de lleno al Villaralbo en el partido cuando todavía quedaba más de media hora por delante.

Durante varios minutos el Mirandés B sufrió ante el empuje visitante. El Villaralbo adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, aprovechando el desconcierto local tras los dos tantos consecutivos. Diego Antigüedad y Daniel Vázquez dejaron su sitio a Casado y Diego González para refrescar al equipo, mientras que Hugo y Ballo también entraron desde el banquillo buscando más energía en ataque.

Pese al esfuerzo visitante, el Mirandés B logró resistir y poco a poco volvió a equilibrar el partido. El filial recuperó la posesión y comenzó a encontrar espacios ante un Villaralbo volcado en busca del empate. Finalmente, en el minuto 86, Joaquín Calzado sentenció definitivamente el choque con el 4-2, cerrando cualquier posibilidad de reacción zamorana. El encuentro estuvo dirigido por el colegiado vallisoletano Gonzalo López, que mostró tarjeta amarilla a Santi García y acabó expulsando a Raúl Muñoz por doble amonestación. El Villaralbo terminó así un partido complicado en el que pagó muy caros sus errores defensivos y el mal inicio de encuentro.

Con esta victoria, el Mirandés B asciende provisionalmente hasta la séptima posición con 47 puntos y despide la temporada con buen sabor de boca ante su afición. Por su parte, el CD Villaralbo finaliza el campeonato en mitad de tabla con 42 puntos, completando una campaña tranquila y lejos tanto del descenso como de las posiciones de playoff. Después del empate 1-1 registrado en el partido de ida, el filial burgalés se llevó esta vez el duelo gracias a su mayor pegada ofensiva.

FICHA TECNICA

CD Mirandés B: Alejandro González, Hodei Alutiz, Akpakpan Udoh, Markel Martinez, Marcos Gracia, Sergio de la Vara (Pinto, 64´), Alejandro de Lucas (Alex Jimenez, 74´), Abdoulaye Maiga, Joaquin Calzado, Aritz Uriarte, Diego Rosales.

CD Villaralbo: David Lirisman (Salvador, 77´), Mario Moreta, Dani Peralta, Jesunifemi Odetola, Tomas Manero, Diego Antiguedad (Casado, 62´), Moussa Diarra (Hugo, 71´), Daniel Vasquez (Diego Gonzalez, 62´), Santi García, Abubakari Sissoko (Ballo, 77´), Raul Muñoz.

GOLES: 1-0 (15´) Markel (P). 2-0 (16´) Uriarte. 3-0 (44´) Hodei (P). 3-1 (53´) Odetola. 3-2 (56´) Manero. 4-2 (86´) Calzado.

ÁRBITRO: Gonzalo López (colegio vallisoletano). Tarjeta amarilla al visitante Santi García. Tarjeta roja por doble amarilla al visitante Raul Muñoz (44´ + 89´)

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CAMPO: CM Ence.