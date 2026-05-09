Recoletas se queda sin gasolina en el momento decisivo

El Recoletas Zamarat se quedó sin gasolina en el último partido de la temporada (76-63) y no pudo igualar el enorme esfuerzo físico que le exigió un Melilla que, tras perder los tres partidos jugados anteriormente contra las zamoranas esta temporada, impuso este sábado sus centímetros en una primera parte que finalizó con un 36-18, una desventaja que ya no pudieron remontar las naranjas que disponían de solo tres puntos del partido de ida jugado en el Ángel Nieto.

En solo 8 minutos, La Salle Melilla comenzó a sentenciar esta eliminatoria de cuartos de final y, ante la permisibidad arbitral, y a un rival sin acierto en el lanzamiento, endosándole un 20-6 que hizo saltar todas las alarmas en el banquillo zamorano. No mejoraron las cosas en el segundo parcial y el Melilla, liderato por Raphaela Silva logró su máxima ventaja con 33-6. Siete minutos sin anotar y un parcial en contra de 13/0 fueron rotos con una canasta de Bea Sánchez y en un abrir y cerrar de ojos, con sendos triples de Carregosa y Davinia, las zamoranas se acercaron a 33-14, pero las norteafricanas reaccionaron y el partido se fue al descanso con 36-18.

Un hilo de esperanza surgió al comienzo de la segunda parte cuando las zamoranas apretaron en defensa y consiguieron acercarse, primero a 13 puntos y en el minuto 25 a 11 con 41-30, pero bastó un triple de DÚrso para que Melilla recuperase su dominio y volvió a distanciarse a 20 puntos. El último cuarto fue de mero trámite aunque el equipo naranja no bajó la guardia y buscó recortar en lo posible su desventaja, no pararon de correr las de Raúl Pérez frente a un rival al que le costaba seguir su ritmo y se entró en los últimos cuatro minutos de juego con 68-53.

Noticias relacionadas

Pero Melilla siguió acertada en el lanzamiento y entró en un intercambio de triples con el Zamarat pero ya todo estaba decidido y el último partido de la temporada para el Zamarat se cerró con un claro 76-63 que permitirá al Melilla jugar la fase de ascenso de Vigo en el próximo fin de semana.