Fëlix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Este era un día para no perder"

Félix Mojón, técnico del BM Caja Rural Zamora, hizo una valoración positiva del empate firmado ante BM Romo en la segunda jornada. "Ha sido un buen día, especialmente por el resultado porque empezamos muy mal el partido. Nos ha costado además cerrar el envite", comentó el entrenador, apuntando: "BM Romo es un gran equipo, especialmente en defensa, uno de los equipos menos goleados de la categoría con Novás".

"Nos han puesto una seis cero que ha sido un poco dolo de cabeza para nosotros, especialmente por la defensa sobre Oier que nos obligó a que él fuera hacia el centro", analizó Mojón, admitiendo que "se fallaron lanzamientos y el equipo cayó un poco en precipitaciones" durante el partido, si bien en la primera parte "las tomas de decisiones no fueron malas".

"Creo que los errores en los penaltis y no haber sido capaces de correr también nos lastró", aseguraba, apostillando: "pese a todo, en la segunda parte estuvimos más enchufados y la pelota corrió un poco más. Apostamos por un juego más colectivo".

Mojón indicó que la apuesta por soluciones individuales de la primera mitad fue "comprensible". "Yo entiendo a los jugadores, ese ímpetu por intentar resolver, pero hay que ser mucho más fríos. Más aún en el tramo final, ser capaces de dar un pase más y hacer llegar el balón a los exteriores", subrayó.

Además, el técnico lamentó que "esos errores en la recta final y la exclusión de Oier costaran perder una renta muy buena" con la que se pudo ganar el partido. Aunque, recordó: "a la hora de la verdad, tanto el empate como la victoria nos obligaban a salir mañana a ganar a Novás, así que nos da un poco igual. Tenemos que dar valor al punto, era importante no perder hoy para llegar mañana con opciones al partido que vinimos a jugar aquí".

Por último, Mojón indicó que la irrupción de Gigi fue muy positiva y que estaba planteada ya de antemano. "Hoy iba a tener más minutos porque queremos que esté con buenas sensaciones de cara al último partido. Lo hizo muy bien y nos aportó mucho junto a Kike en momentos importantes", destacó el gallego.