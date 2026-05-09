Elche y Alavés empatan en un partido tenso y prolongan su sufrimiento

El Elche y el Deportivo Alavés empataron a un gol en un duelo intenso que no alivia demasiado su situación en la tabla y prolonga su sufrimiento por escapar del descenso.

Tras una primera parte trabada, Toni Martínez adelantó al conjunto vitoriano al inicio de la segunda mitad con un gol de penalti, pero Álvaro Rodríguez respondió a veinte minutos del final con un remate de cabeza para firmar el empate.

El encuentro estuvo condicionado por la intensa lluvia caída durante toda la jornada y por el miedo de ambos equipos a cometer errores. Elche y Alavés, conscientes de la trascendencia de los puntos en la lucha por la permanencia en Primera, jugaron atenazados y tensionados durante el primer acto.

Cada posesión se convirtió en una pelea en la que saltaron chispas entre los jugadores de ambos equipos.

El Elche, por una vez, prescindió de su habitual juego elaborado para apostar por un fútbol más directo, mientras el Alavés eligió protegerse cerca de su área y esperar alguna acción aislada de Ibrahim para acercarse al área rival.

En un duelo condicionado por el miedo, el primer remate entre los tres palos se hizo esperar media hora. Álvaro Rodríguez, de cabeza, probó a Sivera tras una jugada embarullada en el área vitoriana.

La acción desató al Elche, que dio un paso adelante y volvió a amenazar con un disparo de Chust y una jugada de Febas taponada en última instancia por la defensa del Alavés.

El Elche acabó mejor la primera mitad, aunque el Alavés mostró las uñas en un par de acciones por banda que acabaron sin consecuencias.

El partido tuvo un giro radical al inicio de la segunda parte. El Alavés, sometido en los primeros instantes, aprovechó su primera oportunidad para contragolpear por medio de Ángel Pérez.

El lateral recorrió el campo y cedió el balón a Guridi, que fue derribado en el área por Febas. Toni Martínez asumió la responsabilidad del lanzamiento y anotó el primer gol tras engañar a Dituro.

El tanto hizo daño al Elche y desató al Alavés, que pudo anotar el segundo poco después tras un nuevo contraataque, aunque en esta ocasión el remate de Ibrahim salió desviado.

El conjunto ilicitano fue recuperando la confianza con el balón y estuvo a punto de empatar en un remate de Álvaro Rodríguez que despejó de forma espectacular Sivera. Poco después, el delantero no encontró portería tras un rechace del guardameta a disparo de André da Silva.

El Alavés no se encerró en su área y rozó el segundo tanto tras una gran jugada de Denis Suárez que culminó Guridi con un disparo al travesaño.

El Elche, refrescado con los cambios, encontró oxígeno en un centro de Josan que Álvaro Rodríguez remató de cabeza a la red.

El conjunto ilicitano y su afición entraron en combustión ante un Alavés que comenzó a jugar con el cronómetro y la ansiedad de su rival.

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Con el Elche volcado en busca del triunfo, el equipo vasco dispuso de la última ocasión del partido tras un remate de Mañas que se estrelló en el poste.