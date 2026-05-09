El CD Villaralbo despide la temporada en casa del Mirandés B

Con la permanencia en Tercera RFEF lograda desde hace ya varias semanas, el CD Villaralbo cierra la temporada 25-26 en casa del Mirandés B, otro rival que llega a esta última jornada sin nada en juego en lo deportivo. Sin embargo, y a pesar de este hecho, los azulones afrontan este encuentro dispuestos a decir adiós por todo lo alto, con una victoria que le permita escalar puestos en la clasificación.

De hecho, los de Oji tienen la opción de cerrar en la mitad superior de la tabla, y es algo a lo que no renuncian en una temporada que ha sido dura, pero en la que pudieron cumplir con los retos marcados.

Una vez concluya este compromiso, será el momento de hablar de futuro. La intención del club es ofrecer a Oji la renovación en el cargo, aunque también habrá que analizar el nuevo proyecto ya que el ascenso del filial a Regional de Aficionados obligará a ajustar el presupuesto.