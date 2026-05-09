El BM Caja Rural Zamora, obligado a ganar tras el empate entre Valinox Novás y BM Cantera Sur

Valinox Novás, anfitrión de la fase de ascenso a División de Honor Plata en O Rosal, empató frente a BM Cantera Sur en su segundo partido de la competición en un partido que acabó 25-25. Un resultado que obliga al BM Caja Rural Zamora a ganar a los gallegos si quieren el ascenso de categoría.

Los "Guerreros de Viriato", que abrieron el torneo ganando por 26-28 a BM Cantera Sur, necesitarán del triunfo el último día tras el empate entre el equipo almeriense y un Valinox Novás que ganó por 29-24 a BM Romo en su estreno. Un triunfo que permite a los gallegos dominar el grupo gracias a un mejor golaverage.

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Ahora mismo, de cara la última jornada, BM Romo se encuentra ya sin opciones de pelear por el ascenso. Los vascos jugarán su último partido ante un BM Cantera Sur que debe ganar para tener opciones. Es más, ha de ganar por siete goles y esperar un empate en la contienda decisiva de la fase de ascenso.

Ese último partido lo jugarán BM Caja Rural Zamora y Valinox Novás, ambos con tres puntos. El equipo que gane ese partido tiene garantizado el ascenso; mientras que el empate favorecería al cuadro gallego por la diferencia de goles de la primera jornada. Un golaverage que, salvo que BM Cantera Sur lo mejore en su encuentro, podría ser decisivo en favor del anfitrión.