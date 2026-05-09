Balonmano Caja Rural Zamora - BM Romo: Empate para depender de sí mismos

El Balonmano Caja Rural Zamora saldó su segundo encuentro de la fase de ascenso a División de Honor Plata en O Rosal con un empate (27-27) en un partido que hizo a los "Guerreros de Viriato" esforzarse al máximo ante un BM Romo que, impulsado por su portero, frenó la inercia zamorana en la recta final del encuentro. Justo después de remontar los pistacho una diferencia de tres goles en contra.

Con una victoria ya en su haber, el cuadro de Félix Mojón buscaba llegar a la última jornada sin perder. Para ello debería superar a un BM Romo que hizo dudar al favorito, Valinox Novás, en la primera jornada. Un equipo sobrio, físico y complejo de frenar que, además, se jugaba su última opción ante los zamoranos.

Un comienzo muy igualado

El duelo arrancó con Oier abriendo el tanteo al contragolpe y BM Romo respondiendo de inmediato en un inicio cargado de ritmo que los vascos pasarían a dominar con el 1-2 gracias a una defensa alta muy efectiva. Aun así, Kike Moreno no tardó en poner las tablas para un BM Caja Rural Zamora más centrado en su meta que la ajena.

El 3-3 se instaló en el marcador de O Rosal hasta superarse el minuto 5 tras las primeras paradas y fallos por parte de ambos equipos. Los nervios eran evidentes y fruto de ellos llegó la primera exclusión en contra de BM Romo; situación de la que no pudo sacar partido el cuadro de Viriato y que desembocó un par de goles después en una sanción de dos minutos para Medina (4-4, m. 7).

GALERÍA | La afición recibe al BM Zamora antes de enfrentarse al BM Romo en la fase de ascenso / José Luis Fernández

BM Romo se pone por delante

De su superioridad sí saco ventaja BM Romo, al que un parón por humedad en pista le permitía tomar aliento de cara a seguir buscando ataques rápidos con los que ahogar al equipo de Mojón. Una estrategia a la que ayudaba también la portería vasca, deteniendo tiros de Oier y Pau. Así, no fue de extrañar que un gran tiro de larga distancia pusiera el 4-6 superados los diez minutos de juego.

El BM Caja Rural Zamora tenía problemas para atacar con fluidez, acabando su sequía desde los siete metros, pero sin solución para la atención vasca sobre Kike Moreno. Había que mover fichas y, ante un golpe sufrido por Oier, Mojón metió a Lalo a pista. Y, con él, a Néstor y Jortos, este último en defensa. Sin embargo, el BM Caja Rural Zamora seguía dependiendo de su último fichaje para seguir enganchado al partido (7-8, m. 15).

Vuelve la igualdad

Lalo rompió la tendencia con el 8-8 en robo y contragolpe, pero BM Romo no iba a irse abajo por un único gol. La batalla continuó con un intercambio de goles y los "Guerreros de Viriato" jugando para empatar. Al menos hasta el 10-9 de Lalo, a pase de un Gigi que dio relevo a Moreno segundos antes. El brasileño forzó también un siete metros, pero Medina falló y el tanteo fue de empate antes de entrar en los compases previos al descanso.

Ocasiones perdidas y empate al paso por el ecuador

Para la recta final del primer tiempo, Mojón apostó por atacar con sus dos centrales. Moreno, que hizo el 11-10, y Gigi, quien sacó un nuevo siete metros tras la segunda exclusión sufrida por Medina. Otra pena máxima que no entró, permitiendo a BM Romo volver a ponerse por delante. Eso sí, durante los siguientes dos minutos no se movió el tanteo y el propio extremo, a la vuelta, se desquitó con el 12-12 con el que BM Caja Rural Zamora pidió tiempo muerto (12-12, m. 27). Receso que reactivó algo el ataque pistacho, pero que no alteró la igualdad al paso por vestuarios (14-14) con Néstor errando ahora desde el punto fatídico.

El Balonmano Zamora debuta con victoria / Jose Luis Fernández

Reinicio del duelo: El peor momento

El BM Caja Rural Zamora necesitaba algo más en ambas áreas si quería dominar el choque ante un BM Romo cuyo descaro y buena portería había tenido premio.Sin embargo, la vuelta de vestuarios no fue todo lo buena que se esperaba.

Los "Guerreros de Viriato" fallaron sus dos primeros ataques y BM Romo aprovechó para ponerse por delante. Y si bien Oier igualaba cuentas, el contragolpe de los vascos marcaba pauta en O Rosal. Más aún con un par de pérdidas de balón, el 15-17 y una exclusión a Oier un tanto justa. Una situación límite para BM Caja Rural Zamora (la primera de la fase) que Pau Ortega y Lucas trataron de paliar con apoyo de Oseguera ante un rival que no fallaba en sus ataques (17-19, m. 36).

Buscando reacción

Con todos de nuevo en pista, el ánimo pistacho no mejoró. Motivo de ello, Félix Mojón tiró del botón de emergencia y pidió tiempo muerto tras un nuevo tanto vasco. Un recurso que detuvo la herida de forma momentánea, encontrando a Néstor en el pivote, pero no acabó con el problema. De hecho, un siete metros puso la cuenta atrás en O Rosal: tres goles a remontar en veinte minutos.

Sufrimiento para empatar

Gigi, con el 19-21, alentó a la grada que devolvía a pista con energía un "sí se puede" que Marco Torres convirtió en un "fuerte-flojo". Faltaba cerrar la portería y el partido volvería a ajustarse. Y si bien una sanción a Pau Ortega complicaba la tarea, el caudro de Viriato tiró de casta para firmar un parcial de 0-2 e igualar la contienda con un gran tiro de Medina (22-22, m. 44).

Cuatro minutos sin gol

BM Romo detuvo el duelo tras el parcial negativo buscando romper el paso del BM Caja Rural Zamora. Y si bien Oier no acertó a culminar la remontad y Gigi no acertó desde los siete metros, sí lo hizo Kike Moreno de penalti tras cuatro minutos sin besar el balón las redes. Un gol que debía empujar el ánimo Viriato.

BM Caja Rural se aferra a los detalles

El golpe, sin embargo, no tumbó al subcampeón vasco. Todo lo contario, Guille fue excluido y esa superioridad la utilizó BM Romo para igaular la contienda. Incluso tuvo balón para adelantarse, pero Lucas lo impidió y Kike Moreno hizo el 24-23 en pleno inicio de la recta final de partido.

La contienda estaba muy ajustada y cada detalle iba a tener gran peso. Como el robo y contragolpe de Medina, el 25-23 que terminó en el segundo asueto de BM Romo; o un robo de Jortos con 26-24 que permitió a Gigi abrir más la diferencia a cinco para el final.

El BM Caja Rural Zamora volvía a estar por delante y tenía que volver a sufrir y sacar los dientes. Más aun cuando llegó el 27-25 y Oier era excluido dos minutos con poco más que jugarse. Era un todo o nada en toda regla para los pistacho.

Nestor tuvo la sentencia, pero falló, y BM Romo sacó tajada de su superioridad para situarse a un gol y minuto . También falló Pau, muy forzado. Admeás, para colmo de males, los árbitros concedieron el dudoso 27-27 que obligaba a Félix Mojón a pedir tiempo muerto con 18 segundos por delante de partido.

La úlitma jugada puso a O Rosal en pie con BM Caja Rural Zamora buscando la gloria. Gigi no pudo acertar, pero Pau Ortega voló como un rayo para asegurar un empate que permite al BM Caja Rural Zamora depender de sí mismo en la última jornada.