El 12 Frailes BM Zamora empata con el anfitrión del sector nacional y se despide de seguir adelante

El 12 Frailes BM Zamora dijo adiós a sus opciones de ganar el sector nacional infantil masculino que se disputa en O Rosal al empatar frente al anfitrión, Valinox Novás, 30-30, en un partido vibrante con una primera parte marcada por la alternancia en el dominio y una segunda de final cruel para los zamoranos.

Buen inicio

La segunda contienda de los jóvenes "Guerreros de Viriato" arrancó igualada ante el anfitrión en O Rosal. Tras seis minutos de aciertos y goles por parte de ambos equipos, el duelo respondía al nivel de la segunda jornada de un sector nacional.

Primera parte de alternancias

Después de varios minutos sin goles, el cuadro pistacho se adelantó en el marcador con un parcial de 0-2, pero Varlinox Novás respondió muy bien y pasó a ponerse por delante con la ayuda de su portero y un par de fallos zamoranos en la ofensiva (8-7, m. 11).Una ligera renta que 12 Frailes BM Zamora neutralizó al contragolpe y con un siete metros antes de alcanzar el cuarto de hora de juego. Dos armas que junto a la buena defensa pistacho dieron lugar a un favorable 8-10 para el cuadro visitante al paso por el cuarto de hora.

Un jugador del 12 Frailes BM Zamora trata de avanzar hacia meta rival. / José Luis Fernández

Bajón antes del descanso

Varlinox Novás no desfalleció y reaccionó con un parcial de 4-0 para volver a ponerse por delante. y forzar el tiempo muerto zamorano. Parón al que siguió un parcial de 0-2 para los zamoranos que igualó la contienda (12-12, m. 20). Un equilibrio que se rompió camino del descanso, cuando el cuaddro de Viriato adoleció de pegada y perdió fuelle, como así evidenció el 17-13 que mostraba el marcador en el intermedio.

El mejor tramo pistacho

Dispuesto a remontar, el 12 Frailes BM Zamora abrió la segunda mitad con un parcial de 0-4 firmando 5 minutos de altísimo nivel con los que igualaba el envite y forzaba el tiempo muerto rival (17-17, m. 30). Un parón que no impidió que los zamoranos tomaran la delantera antes del despertar de Valinox Novás tras una exclusión al cuadro de Viriato.

La defensa abierta del equipo zamorano funcionaba y, con un gran hacer de su portería, la renta se elevaba a tres goles para 12 Frailes BM Zamora tras once minutos de segundo acto (19-22, m. 36).

Recta final

Una exclusión, cuando los zamoranos contaban con cuatro goles de colchón, cortó el ritmo del 12 Frailes BM Zamora. Eso, unido a dos siete metros favorables a Valinox Novás, ajustó el duelo y llevó a la dupla Gallego-Escudero a detener el envite (23-24, m. 50).

El 12 Frailes BM Zamora recuperó energía y cosechó una diferencia de dos goles de cara a los últimos minutos, pero una nueva exclusión puso en jaque su mandato en el marcador. Situación complicada que Fermín ayudó a capear con dos goles. Sin embargo, la defensa individual gallega en la recta final dejó sin respuesta al equipo infantil.

Así, Valinox Novás fue recortando diferencias hasta el definitivo 30-30 que entró casi sobre la bocina y que dejó a 12 Frailes BM Zamora, que falló la última bola, sin opciones de seguir adelante en competición.