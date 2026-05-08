ACTUALIDAD BLANCA
El Real Madrid solventa la pelea entre Valverde y Tchouameni con una multa de 500.000 euros a cada uno
El club blanco cierra los expedientes disciplinarios tras escuchar a los futbolistas y permite que el francés pueda jugar el domingo contra el Barcelona en el Camp Nou
El Real Madrid ha resuelto la crisis abierta en el vestuario por la pelea entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni con una multa de 500.000 euros para cada uno, según ha revelado a través de un comunicado.
El expediente que pesaba sobre los dos jugadores ha quedado cerrado este viernes con un castigo económico. El club ha comunicado que ambos jugadores han mostrado su arrepentimiento por sus peleas esta semana, la última de ellas causante de un traumatismo craneoencefálico para el jugador uruguayo que le obligó a pasar por un centro hospitalario.
Tras la conversación con el instructor del expediente, no existe ninguna sanción deportiva para ninguno de los dos futbolistas. Por tanto, el centrocampista francés podrá jugar el domingo contra el Barcelona en el Camp Nou. Álvaro Arbeloa no podrá contar, en cambio, con Valverde, para quien el protocolo de contusiones en la cabeza prescribe entre 10 y 14 días de reposo.
El uruguayo y el francés se enzarzaron en una disputa el miércoles durante el entrenamiento, con entradas duras por parte de Valverde sobre el francés. La tensión se mantuvo en la sesión del jueves y una vez en el vestuario, después de una fuerte discusión, Valverde terminó cayendo y golpeándose en la cabeza contra una mesa. Se le abrió una brecha en la frente y los servicios médicos del club le aplicaron varios puntos de sutura antes de trasladarlo a un hospital.
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