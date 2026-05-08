Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Hay que hacer el último esfuerzo"

Óscar Cano está obligado a introducir cambios en su once y en su convocatoria para el encuentro de este domingo ante el Lugo. Las bajas por sanción de Diego Moreno y Erik Ruiz supondrán una variante en el equipo titular que lleva semanas poniendo sobre el césped, pero el entrenador recordó que este Zamora CF es un equipo con muchos recursos y no es la primera vez que les toca reconstruir el sistema. La buena noticia será la vuelta a la convocatoria de Ale Marcelo que, a un ritmo menor que sus compañeros, ya completa entrenamientos y estará incluido en la lista que se desplace al Anxo Carro y es también posible que Cano le dé minutos de juego. Quien todavía no está listo para regresar es Farrell. El galés ha visitado esta semana a un especialista y el objetivo es contar con un diagnóstico más preciso que permita acelerar los plazos de recuperación y poderle tener, si acaso, en el play-off.

Centrado en los que están, el granadino admitió la buena situación en la que se encuentran a estas alturas de curso, impensable hace unos meses, pero "merecida para esta plantilla". "Sé el día a día que tienen los jugadores, la calidad que tiene el equipo y su variabilidad. Es una plantilla con la que pueden hacer muchas cosas distintas y en todas ellas ser un equipo competitivo. Nos encontramos en una situación muy buena que no hay que desperdiciar, pero que también nos deja en alerta porque hay que culminar. Tenemos tres partidos por delante, no hay nada hecho, es el mensaje que hemos tratado de dar a los jugadores, no por nada en especial, sino porque es la realidad. Todavía no estamos clasificados y hay que hacer el último esfuerzo para poder certificarlo", advirtió el técnico. A este respecto, insistió en que ahora lo más difícil es "mantenerse ahí, no salirse, no conceder demasiado a los que vienen por detrás porque todo lo que sea concederles va a ser animarlos y todo lo que sea animarlos va a condicionar nuestro rendimiento, vamos a estar más estresados de verlos más cerca y bueno, para ello tenemos un partido el domingo en Lugo, hay que salir a ganarlo como siempre lo hacemos", zanjó no sin advertir de la calidad de su rival con jugadores muy importantes en la categoría a los que tendrán que hacer frente para hacerse con este +3.