Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora tras ganar a BM Cantera Sur: "Es importante empezar ganando"

Félix Mojón entrenador del BM Caja Rural Zamora, se mostró ayer muy satisfecho por la primera victoria de los suyos en O Rosal. Un triunfo en el que destacó que "todo el mundo contribuyó" y en el que su equipo supo defender la renta alcanzada al descanso.

"La valoración muy positiva porque sacar dos puntos en un torneo así y empezar ganando es importante. Eso nos da opción de llegar vivos a la última jornada", apuntó el técnico gallego, afirmando que su equipo hizo un partido muy bueno en O Rosal.

Mojón indicó que, si bien "es una pena que en la segunda parte se haya dado un poco de bajón", el cuadro de Viriato supo "dar la cara en los malos momentos". Una circunstancia inevitable en estos partidos "cuando el rival que va perdiendo intenta cosas a la desesperada" y los nervios juegan mucho en pista.

"Estoy muy contento como sobre todo con el principio del partido. Hemos controlado muy bien las líneas de pase al pivote y, aunque Carretero siempre nos hace daños, la defensa estuvo hoy a muy buen nivel", aseguró Mojón, comentando que si bien "se regaló un poco con los exteriores", bajo palos "Lucas estuvo sensacional" y se pudo jugar con la renta de seis goles con la que se llegó al descanso.

Dentro del triunfo, además del meta carioca, Mojón destacó a muchos otros jugadores. "Pau estuvo sensacional, Kike hizo un gran primer tiempo y Guille, pese a esas dos exclusiones, aportó mucho también... la verdad, todos los jugadores han aportado hoy su granito de arena", comentó sobre el rendimiento en un partido en el que acabó con buenas sensaciones. "A diferencia del año pasado, hoy hemos realizado bastantes rotaciones y eso es algo muy positivo, ya que en Córdoba lo acusamos mucho al final", explicó, apuntando también que el fuerte inicio y la ventaja que se gestó en los primeros minutos permitió "reservar a Gabi para los siguientes partidos", interviniendo el brasileño en un par de acciones tanto del primer tiempo como del segundo. Una dosificación de fuerzas que será importante de cara al segundo duelo ante BM Romo.