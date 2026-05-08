Miguel Mateos presenta el himno del Balonmano Zamora

El músico zamorano Miguel Mateos presentó este viernes el himno del Balonmano Zamora que ha compuesto en conmemoración del 25 aniversario del club pistacho. La marcha a ritmo de bolero, que se escuchará en los momentos previos y al final de los partidos del primer equipo, recoge en su letra los principales lemas que han protagonizado las campañas anuales del BMZ: "Habíamos hablado hace ya un tiempo sobre ponerle música a todos estos lemas que representan la unidad de todo el Club", señaló Mateos quien destacó la colaboración de Adrián Lorenzo "porque si el club de balonmano representa la unidad de Zamora, también en el aspecto musical he querido también barrer para casa y contar con gente de Zamora para llevar a cabo el proceso de creación".

El músico zamorano, profesor en el Conservatorio de Burgos, añadió que "he intentado que quedase un himno fresco, accesible, que se escuche y pueda representar a la afición y a todo el Club".

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El presidente del BM Zamora, Iñaki Gómez, reconoció que disponer de un himno "es una vieja aspiración" y añadió que el jueves se realizó una primera audición ante los aficionados que acudieron a animar al equipo al Pabellón Ángel Nieto, "y escuchamos muchos aplausos y la gente se fue contenta". El nuevo himno se escuchará en los tres minutos previos a lospartidos en los que el equipo se retira a vestuarios tras el calentamiento: "Pretendíamos tener una música, un lema que nos acompañara durante este periodo y también al final de los partidos. Nos ha llevado un tiempo, casi dos años, y lo hemos conseguido". Iñaki Gómez destacó asimismo la "letra que hemos construido entre todos, y los guiños que se hacen a los lemas de las campañas anuales. La campaña de socios cada año tiene un lema y en la letra del himno se pueden reconocer muchos de esos lemas: "El corazón de Zamora", "Lo llevamos en la piel", y uno que a mi me hace especial ilusión: La amistad nos hace grandes, correspondiente a la campaña de la primera vez que ascendimos a la Liga Asobal. Habla de que un club lo componen los valores de los que defienden la camiseta y de aquellos que están detrás. Este proyecto habla de ser más grandes como entidad social, como entidad que fomenta la educación en valores, los aspectos positivos del deporte".