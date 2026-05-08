Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Canal del Esla afronta la reorganización de fincas para modernizar el riegoLos embalses zamoranos casi al 90%Aprobada la pavimentación en Santibáñez de VidrialesEl CB Zamora B inicia la fase de ascensoEl CB Zamora lucha esta noche por una plaza en los play-offBM Zamora ya vive la fiesta de la fase de ascensoCerezal: múltiples ciervos mueren por el vallado de fincas
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

Mario García, jugador del Zamora CF: "Si bajas el acelerador, te pasan por encima"

“Hasta que todo el mundo no diga la última palabra, todo puede pasar", comentó el rojiblanco

Mario García

Mario García / P. F.

P. F.

El Zamora CF encara la recta final de la temporada en una situación privilegiada y este fin de semana puede certificar su presencia en el play-off de ascenso a Segunda División. Mario García fue el encargado de trasladar las buenas sensaciones que hay en el vestuario y aseguró que este domingo en Lugo (14.15 horas) mantendrán la misma forma de trabajar y de afrontar los encuentros que tan buenos resultados les está dando.

“La plantilla está muy contenta, sobre todo, este último mes. Hemos sacado los cuatro partidos adelante y este fin de semana seguiremos igual. Sobre todo, con los pies en el suelo, porque ahora parece todo muy bonito, que le ganamos a todo el mundo, pero aquí ya lo hemos comprobado durante este año, y a la mínima que bajas un poquito el acelerador, te pasan por encima. Así que, con muchas ganas, intenta conseguir los tres puntos y la clasificación matemática”, apuntó el jugador.

En su intervención, el rojiblanco se refirió también al calendario que tienen por delante ante Lugo, Cacereño y Arenas, que ahora mismo siguen jugándose cosas y eso complica un poco más este tramo final al que deben hacer frente. “Hasta que todo el mundo no diga la última palabra, todo puede pasar. Hemos visto muchas cosas a lo largo de estos años y ahora todo el mundo se juega a algo, ya sea como el Lugo, que todavía tiene aspiraciones matemáticas para meterse en el playoff, el Cacereño, que quiere salvarse, e incluso el mismo Arenas creo que todavía puede matemáticamente luchar por la Copa del Rey. Todos los equipos están jugando a algo, y todo puede pasar, así que sí, por mucho que digan que es un calendario asequible, no hay nada asequible”, indicó el futbolista. Respecto a su rival lucense de este domingo, destacó sus diferentes recursos para hacer mucho daño, y se mostró convencido de que será “un partido complicado” en el que pugnarán por los tres puntos y donde confía en que el Zamora CF salga vencedor.

Noticias relacionadas y más

Para acabar, admitió encontrarse en un buen momento al haber regresado al once inicial, pero subrayó que “lo importante es que el equipo saque resultados”, zanjó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents