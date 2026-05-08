Mario García, jugador del Zamora CF: "Si bajas el acelerador, te pasan por encima"

El Zamora CF encara la recta final de la temporada en una situación privilegiada y este fin de semana puede certificar su presencia en el play-off de ascenso a Segunda División. Mario García fue el encargado de trasladar las buenas sensaciones que hay en el vestuario y aseguró que este domingo en Lugo (14.15 horas) mantendrán la misma forma de trabajar y de afrontar los encuentros que tan buenos resultados les está dando.

“La plantilla está muy contenta, sobre todo, este último mes. Hemos sacado los cuatro partidos adelante y este fin de semana seguiremos igual. Sobre todo, con los pies en el suelo, porque ahora parece todo muy bonito, que le ganamos a todo el mundo, pero aquí ya lo hemos comprobado durante este año, y a la mínima que bajas un poquito el acelerador, te pasan por encima. Así que, con muchas ganas, intenta conseguir los tres puntos y la clasificación matemática”, apuntó el jugador.

En su intervención, el rojiblanco se refirió también al calendario que tienen por delante ante Lugo, Cacereño y Arenas, que ahora mismo siguen jugándose cosas y eso complica un poco más este tramo final al que deben hacer frente. “Hasta que todo el mundo no diga la última palabra, todo puede pasar. Hemos visto muchas cosas a lo largo de estos años y ahora todo el mundo se juega a algo, ya sea como el Lugo, que todavía tiene aspiraciones matemáticas para meterse en el playoff, el Cacereño, que quiere salvarse, e incluso el mismo Arenas creo que todavía puede matemáticamente luchar por la Copa del Rey. Todos los equipos están jugando a algo, y todo puede pasar, así que sí, por mucho que digan que es un calendario asequible, no hay nada asequible”, indicó el futbolista. Respecto a su rival lucense de este domingo, destacó sus diferentes recursos para hacer mucho daño, y se mostró convencido de que será “un partido complicado” en el que pugnarán por los tres puntos y donde confía en que el Zamora CF salga vencedor.

Para acabar, admitió encontrarse en un buen momento al haber regresado al once inicial, pero subrayó que “lo importante es que el equipo saque resultados”, zanjó.