Balonmano / Fase de ascenso a División de Honor Plata
Fernando, jugador del BM Caja Rural Zamora tras ganar el primer partido de la fase de ascenso: "La afición ha estado increíble"
"BM Romo es un buen equipo que juega de forma diferente a BM Cantera Sur"
Fernando Ruiz, jugador del BM Caja Rural Zamora no podía estar más contento al acabar el duelo. "Empezamos de la mejor manera en ese primer día en el que todo es incertidumbre. Ahora ya afrontas el resto de la fase con otra actitud", comentó el veterano jugador, afirmando que "las falles se deciden por detalles" y, ante BM Cantera Sur, el partido se decantó por esas pequeñas cosas.
"Lucas ha estado descomunal y nos ha ayudado mucho al final y nos vamos con buenas sensaciones para mañana", comentó, asegurando que "en el tramo final, la afición nos ha respaldado mucho. Ha sido increíble porque parecía que jugábamos en casa y nos han ayudado mucho".
Por último, Fer destacó que, con esta victoria, "ya obligas al resto de equipos a sumar" y da un punto de confianza de cara a un segundo duelo nada cómodo: "BM Romo es un equipo que juega muy bien con otro sistema de juego y otro estilo diferente a BM Cantera Sur. Intentaremos estudiar a fondo el duelo e intentar llegar lo más recuperados posible".
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