El CB Zamora pierde en el último minuto su sueño de ACB

El CB Zamora soñó durante 39 minutos con jugar la fase de ascenso a ACB manteniendo ventajas superiores a los 8 puntos que necesitaba, pero el Alicante apretó en el último minuto y consiguió con la mínima esa plaza en el play off (83-76). Fue un partido de rotundo dominio zamorano pero la responsabilidad pesó demasiado al joven equipo zamorano que soñó durante mucho tiempo y se despide de la mejor temporada de su historia en la que estuvo siempre con los mejores. La enorme ovación que recibió el equipo de un Ángel Nieto lleno debe de servir para que toda la plantilla se vaya de vacaciones con la cabeza muy alta y conscientes de que protagonizaron toda una proeza este año en Primera FEB.

Era sabido que el partido sería del equipo que más ganas tuviera de jugar por el ascenso y durante la primera parte fue el CB Zamora el que impuso sus ganas y su incansable trabajo tanto en defensa como en el rebote. Esta vez Saulo Hernández no podía contar con Omar Lo, por lesión, pero el resto del equipo hizo que pasase desapercibido el ala pívot blanquiazul.

Los alicantinos comenzaron muy fallones y el CBZ se aprovechó de sus errores en el lanzamiento. Pronto se comprobó que la actitud de ambos rivales era totalmente distinta y mientras los zamoranos corrían sin parar e intentaban frenar al center Larsen -MVP de la Liga- los alicantínos no encontraban el aro y no eran capaces de capturar los consiguientes rebotes a los que llegaban siempre dos rivales. Y en cinco minutos, el CB Zamora consiguió el objetivo de superar los ocho puntos de ventaja y tras una canasta de Kristensen que ponía el 12-4, el entrenador visitante, Rubén Perelló, tuvo que pedir su primer tiempo muerto que sirvió de muy poco porque el marcador se fue a un 16-5 que Alicante contuvo con su primer triple.

El CB Zamora bajo la riendas de Roberts afrontó los últimos minutos del primer cuarto para cerrarlo con 24-14 tras un triple marca de la casa del playmaker norteamericano. El segundo cuarto comenzó con los mejores momentos de los blanquiazules y Rogerts ponía el 29-14, la máxima ventaja zamorana. Comenzó entonces un intercambio de triples del que salió perdiendo el CBZ y Saulo Hernández pidió su tiempo muerto con 32-23.

El equipo reaccionó y volvió a marcar una máxima ventaja con 39-23 tras dos tiros de Kristensen que aportaba además un gran trabajo defensivo sobre su compañero en la selección danesa Kevin Larsen al que dejó en solo dos puntos en toda la primera parte. Y el partido se fue al descanso de nuevo equilibrado en las acciones de ambos equipos con un 43-32 que era suficiente para el objetivo del Baloncesto Zamora.

La segunda parte comenzó con un Alicante algo más centrado y un Larsen más acertado transformarndo dos tiros libres. Los visitantes se acercaron a cinco puntos en dos ocasiones pero un 3+1 de Roberts volvió a clasificar al CB Zamora con 56-44.

Pero los alicantinos habían mejorado mucho en el lanzamiento y un nuevo triple les acercó a 9 puntos. Pero el CBZ no estaba dispuesto a dejarse arrebatar la ventaja que había adquirido con tanto esfuerzo, volvió a apretar en defensa y sus jugadores volvieron a irse de dos en dos a capturar el rebote. Y apareción Thrastarson para anotar cinco puntos seguidos (62-47) en el minuto 28. Los zamoranos seguían creyendo más y cerraban el cuarto con una clara ventaja de 69-55.

El partido continuó con una enorme intensidad y ataques muy trabajados que no siempre terminaban en canasta. Alicante quería dormir el partido y conseguía acercarse de nuevo a once puntos.

Noticias relacionadas

El CBZ entró en los últimos cinco minutos clasificado con 12 puntos de ventaja apoyado por un Ángel Nieto que rebatía todas las decisiones arbitrales en contra. Avanzaban los segundos y los zamoranos seguían soñando con el play off a la ACB. Alicante se acercó a diez puntos (77-67) en el minuto 37, pero Roberts se encargó de arruinar las esperanzas alicantinas con un triple y Josep Peris se la jugó culminando un contraataque con un triple que ya fue casi definitivo (83-68). Quedaban dos minutos en los que Alicante buscó recortar y se acercó a los temibles 8 puntos a falta de 35 segundos y a 7 con 19 segundos en el marcador. El CBZ tenía que anotar pero no lo consiguió y su sueño viajó a tierras levantinas.