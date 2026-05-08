El CB Zamora lucha esta noche por la guinda de la temporada: una plaza en los play-off a ACB

El Caja Rural CB Zamora no quiere despedirse esta noche de la competición sino, más bien, todo lo contrario: busca seguir haciendo historia y clasificarse para los play-offs de ascenso a la ACB, lo que sería todo un hito para el club y para el baloncesto de la provincia. Para lograrlo, las cuentas son claras y el equipo zamorano debe ganar a su rival de esta noche (21.00 horas, en el Ángel Nieto), un Alicante que tiene el mismo objetivo en su mente y tiene que hacerlo de más de 8 puntos porque todo lo demás será decir adiós a una temporada que ya es de sobresaliente, pero en la que quiere sacar matrícula de honor. En la plantilla están más que concienciados de los pasos a dar para aferrarse a esa novena plaza en juego y, aunque confiesan, como es lógico, que preferirían ser ellos los que llegaran con esa ligera ventaja tras el partido de ida, recordaron que "en el baloncesto actual y dado el número de posesiones que se juega, la velocidad y el talento que tienen los jugadores no es tanto. Sería un error que hubiese una ansiedad o una sensación generalizada de que no remontamos. Cuando hay que tener nueve puntos más que el rival es justo cuando el árbitro pide el final, me da un poco igual lo que haya pasado antes", señaló el entrenador del equipo de la capital del Duero.

En el Ángel Nieto se han vivido parciales muy importantes a nuestro favor "

A este respecto, Saulo Hernández recordó que "en el Ángel Nieto se han vivido parciales muy importantes a nuestro favor y esos parciales pueden venir en cualquier momento del partido, con lo cual pienso que lo importante es ser serios, tener ilusión, seriedad y compromiso a partes iguales los 40 minutos, entender que cada jugada cuenta y dejar que el baloncesto y el partido nos marque un poco cuando es el momento de remontar".

Lo que no está en duda es la necesidad y obligación de mostrar su identidad, esa que los ha llevado a este presente, y una de las grandes bazas será poner sobre la pista del pabellón capitalino un ritmo muy alto. "Nosotros somos un equipo descarado que llega a este partido con toda la ilusión del mundo, pero con ninguna presión. Todo el mundo es consciente de que la temporada ha sido y es fantástica y que ahora lo que estamos es buscando una guinda a esta temporada y eso anima al jugador a jugar sin coartarse", añadió Saulo Hernández que habló de la capacidad del cuadro levantino y del oponente que espera, liderado siempre por uno de los grandes de la Liga, Kevin Larsen. "Enfrente vamos a tener jugadores que están muy acostumbrados a jugar este tipo de partidos con lo cual me cuesta pensar que le vaya a pesar la responsabilidad. El partido será una lucha de estilos, un choque de estilos, Alicante juega un poquito más lento que nosotros, tiene al MVP de la liga Kevin Larsen, que es probablemente el jugador más decisivo en el poste bajo que hay en esta categoría, tiene hombres muy versátiles y muy físicos que nosotros quizás no tenemos y debemos apostar por otras cosas. Cada equipo intentará poner lo que nos ha traído hasta aquí, hasta este partido, y el que consiga tener un poquito más de acierto, de seriedad y por qué no decirlo de suerte en los momentos importantes pues será quien se lleve el encuentro" que, a todas luces, es una final porque será un todo o nada. En su intervención, el entrenador también quiso explicar que será un Alicante muy distinto al que visitaron en la primera vuelta porque ha cambiado varios de sus hombres y, además de Larsen, están hombres y figuras como Jordan Bone, base, con pasado NBA; Eddy Polanco, uno de los mejores anotadores de la competición las últimas temporadas; el alero internacional holandés Sander Hollanders, que empezó la temporada en Girona ACB; Alex Jorda, Mwema, Mike Torres, Yasiin Yousef… entre otros nombres de primer nivel.

La baza del Ángel Nieto

Sin embargo, lo que sí tendrá esta noche Zamora que no tendrá Alicante es una afición entregada que llenará el Ángel Nieto para llevar a los suyos en volandas. Sobre este hecho también puso el acento el responsable de banquillo que recordó la evolución que ha habido en el pabellón que ha pasado de "medio lleno a lleno, y después a lleno e implicado". "Los aficionados ya saben qué jugadores vienen, qué árbitros vienen, cómo estamos nosotros, cómo están ellos y creo que eso es maravilloso, es meter un poco el virus del baloncesto y del deporte. Pocas cosas son más bonitas que una final en el deporte y hay muy poquitos partidos en los que sea ganar o irte a casa, pero este viernes sí es uno de ellos. Pido a los aficionados que vayan con todas las ganas de disfrutar, de animarnos y que sepan que son muy importantes para nosotros", añadió el zamorano, quien reforzó sus palabras explicando que "cuando estás en pista y pasas por momentos complicados, la sensación de tener 1.500 personas empujándote detrás es lo que muchas veces cambia la energía y cambia la dinámica. Van a ser fundamentales para sacar esto adelante".

Con este guion se espera que sea una noche para recordar y que Zamora pueda decir: próxima parada, Estudiantes de Madrid.