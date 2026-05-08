El CB Zamora B inicia esta tarde la fase de ascenso

Desde esta misma tarde, el Pabellón Manuel Camba acoge la Fase Previa de Ascenso a Tercera FEB y el CB Zamora es el club anfitrión. El equipo de Primera Nacional masculino competirá por la última plaza de la Final Four de Ascenso a Tercera FEB junto a: Agrocesa C.B. Aldeamayor, Club Baloncesto Palencia Online Informática y DIBAQ C.D. Base. El campeón de la fase obtendrá la cuarta y última plaza para la Final Four de Ascenso a Tercera FEB, completando el cuadro junto a los tres equipos ya clasificados: C.D. Universidad de Valladolid, Baloncesto La Flecha y Universidad Pontificia de Salamanca. La clasificación final de la temporada regular sitúa a los cuatro participantes entre los puestos cuarto y séptimo, con el CB Zamora cerrando el grupo desde el séptimo lugar. El protagonismo local recaerá en el CB Zamora Primera Nacional masculino, un proyecto del que el club se siente especialmente orgulloso.

Esta fase previa se iniciará esta tarde en el Pabellón Camba con el Aldeamayor-CB Zamora a las (17.30 horas) y a continuación (20.00 horas) se enfrentarán B. Palencia y B. Base de Segovia. Mañana, el equipo zamorano se enfrentará al Palencia a las 19.30, mientras Aldeamayor y Base jugarán a las 17.00. Y el torneo finalizará este domingo con Aldemayor-Palencia a las 10.00 h. y Base-Zamora a las 12.30 horas. n