La carrera de El Cerco de Zamora contará con atletas de muy alto nivel

Bajo el lema "Una carrera, muchas metas" ya está todo listo para la celebración el próximo domingo 17 de mayo de la carrera de El Cerco de Zamora, una cita que aúna la solidaridad con la Asociación de Esclerosis Múltiple pero también busca dar visibilidad al deporte femenino. Se trata de la única carrera compensada de 5 kilómetros en la que las féminas toman la salida dos minutos y 20 segundos antes y permite la lucha por el triunfo general sea más equilibrada. La presentación de esta cita, que cuenta con respaldo de las Instituciones Públicas, Caja Rural y Cámara de Comercio, fue este viernes y su propulsor, Fernando Lorenzo avanzó que está confirmada la presencia de atletas de calidad indiscutible como Sara Reimondo (11ª en el Mundial de Duatlón), Beatriz Álvarez (ganadora de esta prueba y campeona de España de 3.000 metros en pista cubierta), María López, Guillermo García, que ha vendido en dos ediciones, además de presencia de atletas de la provincia que no renuncian a nada y prometer hacer un buen papel sobre el circuito.

A las 10.30 horas arrancarán los caminantes y patinadores, y una hora después lo hará la carrera compensada, aunque también habrá espacio para las categorías inferiores y los juegos Escolares. n