BM Zamora ya vive la fiesta de la fase de ascenso

Esta misma tarde comenzará en la localidad pontevedresa de O Rosal la gran fiesta del balonmano que supondrá la fase de ascenso a Plata en la que el BM Zamora Caja Rural debe ser un gran protagonista en dura lucha contra el anfitrión Varinox Novás, el Cantera Sur andaluz y el Romo Broker Kirol vasco. El equipo pistacho no rehuye el protagonismo y la responsabilidad que le otorgará el partir como favorito junto a los anfitriones, pero pronto se despejarán todas las dudas porque esta misma tarde, a las 18.30 horas jugará su primer partido contra el Cantera Sur, un rival que le pondrá en su sitio y ante el que no puede fallar si quiere llegar vivo al último día en el que jugará contra el temible Novás.

Los infantiles tuvieron la oportunidad de compartir el último entrenamiento con los mayores. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La localidad pontevedresa, de enorme tradición balonmanística, ha puesto un especial empeño en la organización de esta fase de ascenso que coincide además con el sector nacional Infantil en el que el BMZ también estará representado. Serán unos 150 zamoranos los que se desplacen a presenciar los partidos de su equipo y que podrán disfrutar de la "fan zone" que se abrirá a las 17.30 horas

La afición acudió a despedir a los dos equipos que jugarán este fin de semana en Galicia. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El sorteo de los grupos de ascenso no fue benévolo con el BM Zamora que tendrá que rendir al máximo para conseguir el ascenso que se le escapó en el último momento el pasado año. Esta vez, será el único campeón de Liga que juegue en casa de otro de los primeros clasificados como es el Novás y los otros dos enemigos son también equipos diseñados para luchar por el ascenso.

El primer partido del BM Caja Rural Zamora será esta tarde ante BM Cantera Sur, con peores resultados ligueros que la escuadra pistacho (23 triunfos, 4 empates y 3 derrotas) y peor golaverage (+96, 829 a favor y 733 en contra). Sin embargo, los almerienses se han reforzado de cara a la fase de ascenso y un bloque con jugadores reconocidos a nivel nacional han sumado a dos figuras determinantes para potenciar su primera línea: Álvaro Carretero (el goleador de BM Ciudad de Salamanca) y el argentino Agustín F. Labartete (SD Teucro). Fichajes que potencian su juego e incrementan sus opciones en O Rosal.

El segundo compromiso será mañana sábado a las 17.00 horas contra un BM Romo, un rival con números de campeón y refuerzos de nivel. El cuadro de Viriato se las verá con BM Romo, que cerró la liga cediendo un empate y tres derrotas, perdiendo puntos solo ante el líder Amenabar Zarautz y el duro BM Barakaldo. Los vascos se presentan con un golaverage positivo de 180 tantos (935/755) y un plantel con refuerzos exAsobal como Cristian Remeseiro y Padilla. Dos jugadores llamados a potenciar un equipo rápido y con mucho talento extranjero gracias al cubano Edu Raynier y los argentinos Gustavo Ariel Delgado y Mateo Palacios.

La presencia zamorana en O Rosal se plasmará también con el equipo infantil 12 Frailes BMZ que jugará el sector nacional contra Ciutel de la localidad canaria de Telde, Anaitasuna Pamplona y Novás. Los infantiles pistacho que también dirige Félix Mojón, natural de la cercana localidad de Ribadavia, debutarán a las 16.30 horas de esta tarde en el pabellón Javier Díaz de O Rosal contra el histórico Anaitasuna; mañana se enfrentarán a las 12.30 horas al anfitrión Varinox y cerrarán el torneo el domingo a las 9.30 horas frente al Ciutel.

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Durante este fin de semana, tres ciudades que respiran balonmano como O Rosal (Pontevedra), Elda (Alicante) e Ingenio (Las Palmas) harán de anfitrionas a los 12 equipos clasificados para los billetes de acceso a la División de Honor Plata masculina. Tres billetes en juego para el ascenso directo, y un cuarto que irá directo al play-off de ascenso se lo jugarán todo en el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo de 2026. n