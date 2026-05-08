El Balonmano Caja Rural Zamora inicia la fase en O Rosal con victoria ante BM Cantera Sur

El Balonmano Caja Rural Zamora inició este viernes su búsqueda por el ascenso a División de Honor Plata en O Rosal con victoria al superar por 26-28 a BM Cantera Sur en un partido que los pistacho dominaron en su primer acto y que acabó siendo disputado, contando con una gran actuación del meta Lucas para sumar los primeros puntos pistacho en el Grupo I.

Cuarenta segundos tardó el cuadro de Félix Mojón en abrir el marcador. Marco Torres, a la contra, fue el encargado de firmar el primer gol de la fase de ascenso en un comienzo con el BM Caja Rural Zamora atento en defensa. Un valor que le permitió saldar sin daño los tres primeros ataques y poner un ilusionante 0-3 gracias a dos grandes tantos de Oier y Kike Moreno.

Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil como durante los primeros tres minutos. BM Cantera Sur se estrenó desde los siete metros en el minuto 4 y empezó a responder a los "Guerreros de Viriato". Si Kike Moreno firmaba un golazo en proximidad, los de Almería hacían lo mismo segundos después. Un bonito intercambio de tantos que daba muestra de la igualdad del grupo I (2-5, m. 6).

Pese a ello, el BM Caja Rural Zamora no se achantó. La renta pistacho ascendió a los cuatro goles poco después con la primera parada de Lucas. El meta, con el pie, dio lugar al ataque que ponía los cinco de distancia gracias al estreno goleador de Pau Ortega en un parcial de 0-2 que daba más aire a los de Mojón. Un buen momento que se cerró con un siete metros rival. Un arma que llevó a los andaluces a devolver el golpe al paso por los diez minutos de juego (4-7, m. 10).

Con el arranque ya superado, el BM Caja Rural Zamora inició las rotaciones. Lo hizo poco antes de gozar de la primera superioridad numérica. Circunstancia que aprovechó Marco Torres para poner el 4-8 y Lucas para detener su primer siete metros. Aun así, y pese a una segunda exclusión de BM Cantera Sur, la diferencia no creció más en el marcador hasta estar todos en pista de nuevo.

Un zambombazo de Oier devolvía los cinco de renta al cuadro de Mojón y forzaba el tiempo muerto visitante al paso por el primer cuarto de hora de juego. Un receso que potenció el ataque de BM Cantera Sur, con dos goles en pocos minutos, a los que Lalo y Kike Moreno respondieron a la perfección en otro bonito toma y dacá que finalizó el leonés con el 6-12 (m. 18).

La máxima del partido vino acompañada por la primera exclusión pistacho. Guille vio los dos minutos en su intento por frenar al pivote rival. Un obstáculo que saldó el BM Caja Rural Zamora con un gol en su contra, pues su oponente falló varios lanzamientos fáciles. Una ausencia de portería que también empezó a sufrir el bloque de Viriato, entrando la primera mitad con 7-12 a su desenlace.

Los diez minutos previos al descanso comenzaron con más problemas para el cuadro zamorano. La segunda exclusión de Guille limitaba el margen de maniobra y, si bien Lucas detuvo el siete metros consecuente, hubo que forzar la máquina. Un esfuerzo que limitó el impacto de la inferioridad, pero que no mejoró las sensaciones ofensivas; motivo por el que llegó el primer receso pistacho (9-13, m. 25).

El parón dio un poco de oxígeno al BM Caja Rural Zamora. Oier y Pau Ortega firmaban un parcial de 2-0 y, con Lucas entonado bajo palos, el duelo se iría favorable a los "Guerreros de Viriato" al descanso. Un intermedio que se alcanzó con Oseguera poniendo el 10-16 y un choque de trenes final con susto para Lalo.

El segundo tiempo arrancó de forma diferente al primero. BM Cantera Sur anotaba primero y el BM Caja Rural Zamora se mostraba calmado y buscando ataques largos. Nada que ver con el ímpetu del inicio del duelo. Quizá por ello, en apenas tres minutos, la renta zamorana se veía reducida a cuatro goles.

Hubo que esperar a una exclusión andaluza y al 13-16 para que Marco Torres rompiera la sequía pistacho. Nada menos que cinco minutos de los 25 que quedaban por delante. Un tiempo largo, ya que los almerienses anotaban con facilidad y su ánimo se iba agrandando.

Una parada de Lucas y un gol de Pau Ortega fijaban al BM Caja Rural Zamora. Los de Viriato supieron sufrir y, con dos buenas defensas, estiraron de nuevo su colchón. Marco Torres a la contra y Medina desde el extremo devolvían los seis al marcador (14-20, m. 40). Momento en el que llegaron las rotaciones.

Empujado por el centenar de seguidores pistacho en la grada, el BM Caja Rural Zamora se esmeró en defensa y alcanzó la máxima con un nuevo tanto de Pau Ortega. Un gol que forzaba el receso rival. Un corte que detuvo la sequía andaluza y dio paso a un rápido parcial de 0-2.

Un gol de Lalo puso calma a los pistacho, si bien el partido se movía de nuevo con BM Cantera Sur más cómodo en ataque y sacando las uñas ante su meta. Un arco que Néstor veía por primera vez en pleno ida y vuelta. La tensión se palpaba, el partido enloquecía y Lucas ponía su parte deteniendo un nuevo penalti a quince minutos del final (17-23, m. 45). Recta final que arrancó con gritos de "Lucas, Lucas" tras otro siete metros atajado por el meta.

La situación parecía muy buena para el BM Caja Rural Zamora, pero la chispa la ponia el equipo andaluz. Lalo, en buena jugada colectiva, trató de reactivar a los pistacho en ataque ante un rival que no renunciaba a remontar. Sin embargo, el cuadro de Mojón seguía pasando apuros para ver puerta. Una delicada situación que llevó a Félix Mojón a parar el duelo antes de su recta final (20-24, m. 50).

Una nueva pérdida de balón pudo abrir el partido de par en par. Y si bien Guille hizo el 20-25, los dos minutos señalados a Kike Moreno en la siguiente acción dieron ocasión de ello a BM Cantera Sur. Oportunidad que no desaprovechó, haciendo desde los siete metros el 22-25 a siete minutos del final. Un marcador que tensaba la cuerda.

Marco Torres apareció para dar un respiro a los suyos, pero la alegría duro apenas segundos. Además, la meta andaluza aparecía para poner todavía más picante al final. La grada azul ya cantaba el "sí se puede" con el 24-26 a cinco del final.

La emoción elevaba los decibelios de O Rosal y Oier deslumbraba con un potente tiro, abajo, para devolver los tres de renta y poner nervioso a su oponente. Un gol clave que hizo precipitarse a la escuadra azul y, en el siguiente ataque, permitir a Moreno poner el 24-28 completamente solo. 24-28, tiempo muerto almeriense y dos minutos y medio para el final.

Hubo que sufrir, ya que BM Cantera Sur no tardó en marcar. Además, a Oier le sancionaron una falta incomprensible y un nuevo siete metros se asomó al marco de Lucas. El brasileño, determinante, lo paró con ayuda del larguero para delirio de la hinchada pistacho. Seguidores que casi estallan de júbilo con la siguiente parada abajo del carioca que cerraba el partido. Un duelo que acabó 26-28 para un BM Caja Rural Zamora que debutó con buen pie en O Rosal.