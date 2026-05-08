El Bádminton Zamora se luce en el Campeonato de España Sénior

El CD Bádminton Zamora regresó con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce del Campeonato de España Sénior que se celebró en Cáceres, demostrando el gran momento que atraviesan sus componentes. Aitor Llandres firmó un triplete proclamándose doble campeón de España Sénior en dobles masculino junto a su compañero de club Raúl López y dobles mixtos junto a Marta Fernández (UVA) consiguiendo, además, un bronce en individual masculino en la categoría Sénior A2 (35 a 40 años) dónde Raúl conseguía una plata.

Individual

En individual masculino, ambos jugadores avanzaban en el cuadro ganando sus partidos con solvencia. Finalmente, Aitor conseguía la medalla de bronce al caer en semifinales ante el jugador madrileño Adrián Corrales, quien demostraba su superioridad. A continuación, Raúl, quien lograba un puesto en la lucha por el oro, caía contra el verdugo de su compañero, logrando así una meritoria medalla de plata. Dos medallas, de plata y de bronce, para el club en esta modalidad, que demuestran el alto nivel en el que se encuentran.

Dobles

En la modalidad de dobles masculino, Raúl y Aitor tenían como objetivo conseguir llevarse la medalla de oro por tercer año consecutivo. Buenísima competición de ambos que lo lograban una vez más, ganando la competición sin ceder ni un solo set, no dando oportunidad alguna a sus rivales. Una medalla de oro de mucho valor, ya que no es fácil conseguirlo por tercera temporada consecutiva.

Por último, la guinda al pastel llegó en la modalidad de dobles mixtos, donde Aitor Llandres hacía pareja con la jugadora vallisoletana Marta Fernández. Tras el oro conseguido la temporada pasada tocaba revalidarlo. Tarea que no resultó fácil, a pesar de conseguirlo de nuevo no dando opción a las parejas rivales a lo largo del campeonato. Una medalla de oro más para el bádminton zamorano en competiciones nacionales que representan el buen nivel en el que se encuentran actualmente.

Los incombustibles hermanos Pinto

A su vez, destacaron también la gran actuación de los hermanos Pinto en Alfajarín (Zaragoza), volviendo con dos medallas de oro en la modalidad de dobles masculino sub13 por parte de Félix y en la de dobles mixtos Sub17 por Deme, siguiendo con la dinámica con la que nos tienen acostumbrados estas últimas temporadas.