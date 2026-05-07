Natación
Dos podios para el Natación San José Obrero en el XVII Trofeo Ciudad de Burgos
Víctor y Daniel Fresno Salgado, oro y bronce, respectivamente
A. O.
El Club Deportivo Natación San José Obrero participó con sus categorías inferiores (prebenjamín, benjamín y alevín) en el XVII Trofeo Ciudad de Burgos.
Día de fiesta para nuestros nadadores más pequeños, que mostraron muy buenas maneras, tanto es así, que Víctor Fresno Salgado se hizo con la medalla de oro en categoría alevín masculino y su hermano Daniel Fresno Salgado con el bronce en la categoría benjamín masculino.
Desde el Club felicitaron a todos nuestros nadadores por su coraje y su comportamiento en la competición, y dieron las gracias a los padres por su total colaboración.
La próxima cita será el Campeonato Regional Alevín en Ávila.
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