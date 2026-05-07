Félix Mojón: "Los rivales tendrán que jugar al 100% para ganarnos"

Félix Mojón, entrendor del BM Zamora aseguró que su equipo llega al play off "con muchísima ilusión. La temporada es muy larga, empezamos a entrenar a principios de agosto, las pretemporadas son tediosas y aburridas, en la temporada de balonmano apenas hay descansos, se hace muy larga, y siempre hemos estado centrados en el objetivo. Parece muy fácil mantenerse ahí pero el desgaste es enorme. Hace apenas diez días que acabamos y ha habido poco tiempo para preparar la fase de ascenso". "Sabíamos que el objetivo era este -añadió el técnico orensano- llegar a la fase de ascenso en las mejores condiciones. Hay tres jugadores que no podrán disputarla por lesión y nos apena bastante, pero el equipo llega en buenas condiciones, pero sobre todo, muy ilusionados".

El entrenador del Balonmano Zamora reconoce que el equipo ha trabajado muy bien en los últimos días y se nota "la sonrisa de los jugadores que decía Iñaki, esa expresión de las ganas que tenemos de que llegue la final". Mojón reconoció también que al equipo le hubiera gustado jugar la fase de ascenso en Zamora, "pero estamos muy contentos de ir a jugarla a un sitio como El Rosal en el que se vive el el balonmano con una enorme intensidad y pasión como no hay muchos sitios iguales en toda España. Estamos con muchísimas ganas y no nos conformamos con pensar que tenemos los deberes hechos. Vamos a intentar competir hasta el último segundo y si nos ganan, que sea porque han sido mejores y porque estén al 100 por cien. Si sólo están al 99 por cien, nos lo vamos a llevar nosotros", añadió el entrenador del Balonmano Zamora quien pronostica una fase muy igualada. n