¿Por qué no una cuarta? El Recoletas Zamora se prepara para asaltar Melilla

"Si lo hemos podido hacer tres veces, ¿por qué no una cuarta?". Esa es la actitud con la que el Recoletas Zamora afronta el partido de vuelta de la eliminatoria del play-off ante Melilla (sábado, 18.00 horas), rival al que han ganado los dos encuentros de Liga y el pasado sábado en la ida de esta previa a la "Final Four" que tendrá como sede Vigo y donde se decidirá el nombre del segundo ascendido a Liga Femenina Endesa.

Con una ligera ventaja de tres puntos, el cuadro naranja se medirá al equipo norteafricano en un encuentro al que la plantilla, tal y como confirmaron desde el cuerpo técnico, llega en un buen momento. "Hemos gestionado bastante bien las cargas, hemos bajado en cierta manera, tanto en la pista como en la parte más física de gimnasio", indicaron en la rueda de prensa previa al choque en la que el primer entrenador, Raúl Pérez, quiso tener un detalle y agradecimiento público con el resto de componentes del staff. "Hemos bajado bastante toda la carga de trabajo para intentar que puedan exprimirse, no durante la semana, sino que se expriman todo lo que tengan este sábado. En función de lo que hemos estado viendo, de las sensaciones de ellas, pienso que llegan con el depósito bastante lleno para este último partido", añadieron.

En esta ocasión, además de hablar del encuentro, que nadie quiere que sea el último del curso, se aprovechó para hacer balance del año y el técnico admitió que han ido cambiando de retos según pasaban los meses. "Yo tenía claro que el primer objetivo era la salvación, salvarnos por lo menos bien, tranquilos, y creo que prácticamente en diciembre lo teníamos, pero soy un entrenador ambicioso, no me conformo nunca con nada. Cuando teníamos la opción de meternos en el play-off, hablaba abiertamente de que era una opción viable y así fue. Nos metimos también bastante pronto, y en esta eliminatoria, sabiendo que Melilla tiene un equipazo y que es un rival que nos iba a poner las cosas muy difíciles, pero sabíamos que teníamos nuestra parte de opciones, porque ya le habíamos ganado dos partidos", apuntó el entrenador que añadió que a día de hoy da un "notable a su vestuario" y "si ganamos el sábado para mí sería un sobresaliente", avanzó el míster. Respecto al partdo avanzó que será durísimo, pero Pérez sí ve las opciones de meterse en la última fase. Pero también recordó que "los viajes a Melilla siempre son complicados, pero este equipo tiene mucha hambre y frente a la adversidad siempre se ha crecido. Vamos con mucha confianza de haber ganado los tres partidos, de haber sacado esa mínima renta y va a ser un partido super igualado, se va a decidir por detalle y ojalá esos detalles nos sonrían esta vez".