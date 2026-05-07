El CD Natación Zamora brilla en el Open de Valladolid a pesar de la carga de entrenamientos
A. O.
El Club Deportivo Natación Zamora ha completado una notable actuación en el Campeonato de Castilla y León Absoluto OPEN - IV Ciudad de Valladolid de Natación Inclusiva, celebrado este pasado fin de semana. En una cita que reunió a más de 300 nadadores procedentes de 20 clubes de toda la geografía española, los zamoranos demostraron un gran nivel competitivo en un formato de eliminatorias matinales y finales vespertinas.
La expedición del club afrontó esta competición como un test de alto nivel dentro de su planificación para los Campeonatos de España de verano. A pesar de encontrarse en un periodo de máxima carga de entrenamiento, los nadadores lograron tiempos muy competitivos y numerosas presencias en las Finales A y B del torneo.
Entre los resultados más destacados, cabe mencionar la actuación de Diego Fernández Hernández, quien se quedó a tan solo un segundo de la mínima nacional en la prueba de 1500m Libre, y los destacados Top 5 de Alejandro López Martín y Hugo Fernández Hernández en pruebas de gran exigencia.
Este fin de semana el club afronta otro test de gran importancia en el XXVIII Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad se celebrará los días 9 y 10 de mayo de 2026 en el CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, con la participación esperada de 220 nadadores de todo el territorio nacional.
RESULTADOS INDIVIDUALES
CATEGORÍA MASCULINA
- Diego Fernández Hernández:
- 1500m Libre: 2.º puesto (16:57.23) – A solo 1 segundo de la mínima del Campeonato de España.
- 200m Espalda: 5.º en preliminar (2:22.07) y 4.º en Final A (2:18.95).
- 50m Espalda: 15.º en preliminar (31.19) y 12.º en Final B (30.58).
- Alejandro López Martín:
- 200m Libre: 5.º en preliminar (2:03.96) y 4.º en Final A (2:03.32).
- 400m Libre: 6.º en preliminar (4:28.39) y 5.º en Final A (4:25.95).
- 50m Braza: 15.º en preliminar (32.45) y 15.º en Final B (33.00).
- 100m Braza: 12.º en preliminar (1:13.14) y 13.º en Final B (1:13.61).
- Hugo Fernández Hernández:
- 200m Braza: 4.º en preliminar (2:36.72) y 5.º en Final A (2:35.73).
- 100m Braza: 13.º en preliminar (1:13.24) y 12.º en Final B (1:13.42).
- 50m Braza: 18.º en preliminar (32.74).
- Hugo Guerra San Martín:
- 200m Espalda: 2.º en preliminar (2:18.84) y 6.º en Final A (2:21.86).
- 200m Estilos: 12.º en preliminar (2:28.68) y 9.º en Final B (2:24.94).
- 200m Libre: Descalificado en preliminar.
- Alexandre Gomes Coco:
- 1500m Libre: 4.º puesto (17:51.58).
- 200m Libre: 12.º en preliminar (2:10.11) y 13.º en Final B (2:10.57).
- 400m Libre: 12.º en preliminar (4:32.49).
- 100m Libre: 24.º en preliminar (1:01.00).
- Mario Mosquera Froufe:
- 100m Mariposa: 12.º en preliminar (1:02.60) y 11.º en Final B (1:02.59).
- 50m Mariposa: 12.º en preliminar (27.95) y 12.º en Final B (27.96).
- 50m Libre: 19.º en preliminar (27.02).
- Abel San Bernardo Masero:
- 50m Libre: 14.º en preliminar (26.22) y 15.º en Final B (26.31).
- 100m Libre: 14.º en preliminar (59.36) y 16.º en Final B (1:01.11).
- 50m Mariposa: 17.º en preliminar (28.25).
- 100m Mariposa: 22.º en preliminar (1:05.84).
- Alejandro Aguiar Requejo:
- 200m Mariposa: 9.º en preliminar (2:39.83) y 9.º en Final B (2:38.88).
- 100m Mariposa: 20.º en preliminar (1:05.57).
- 50m Mariposa: 26.º en preliminar (29.81).
- 50m Libre: 35.º en preliminar (28.64).
- Pablo López Martín:
- 50m Braza: 25.º en preliminar (35.08).
- 100m Braza: 26.º en preliminar (1:19.76).
- 200m Libre: 21.º en preliminar (2:18.37).
- Alejandro Sutil Martín:
- 50m Espalda: 30.º en preliminar (37.05).
CATEGORÍA FEMENINA
-
800m Libre: 9.ª posición (10:57.03).
400m Libre: 10.ª en preliminar (5:10.86).
200m Libre: 17.ª en preliminar (2:29.18).
200m Espalda: 16.ª en preliminar (2:53.38) y Descalificada en Final B.
200m Estilos: 24.ª en preliminar (3:01.45).
100m Mariposa: 28.ª en preliminar (1:24.98).
200m Libre: 26.ª en preliminar (2:38.03).
200m Mariposa: Descalificada en preliminar.
100m Libre: 25.ª en preliminar (1:11.76).
50m Libre: 27.ª en preliminar (32.34).
200m Libre: 28.ª en preliminar (2:38.85).
50m Espalda: 28.ª en preliminar (48.62).
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