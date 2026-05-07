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El CD Natación Zamora brilla en el Open de Valladolid a pesar de la carga de entrenamientos

Expedición del Natación Zamora en el Open Valladolid

Expedición del Natación Zamora en el Open Valladolid / Cedida

A. O.

El Club Deportivo Natación Zamora ha completado una notable actuación en el Campeonato de Castilla y León Absoluto OPEN - IV Ciudad de Valladolid de Natación Inclusiva, celebrado este pasado fin de semana. En una cita que reunió a más de 300 nadadores procedentes de 20 clubes de toda la geografía española, los zamoranos demostraron un gran nivel competitivo en un formato de eliminatorias matinales y finales vespertinas.

La expedición del club afrontó esta competición como un test de alto nivel dentro de su planificación para los Campeonatos de España de verano. A pesar de encontrarse en un periodo de máxima carga de entrenamiento, los nadadores lograron tiempos muy competitivos y numerosas presencias en las Finales A y B del torneo.

Entre los resultados más destacados, cabe mencionar la actuación de Diego Fernández Hernández, quien se quedó a tan solo un segundo de la mínima nacional en la prueba de 1500m Libre, y los destacados Top 5 de Alejandro López Martín y Hugo Fernández Hernández en pruebas de gran exigencia.

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Este fin de semana el club afronta otro test de gran importancia en el XXVIII Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad se celebrará los días 9 y 10 de mayo de 2026 en el CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, con la participación esperada de 220 nadadores de todo el territorio nacional.

RESULTADOS INDIVIDUALES

CATEGORÍA MASCULINA

  • Diego Fernández Hernández:
  • 1500m Libre: 2.º puesto (16:57.23) – A solo 1 segundo de la mínima del Campeonato de España.
  • 200m Espalda: 5.º en preliminar (2:22.07) y 4.º en Final A (2:18.95).
  • 50m Espalda: 15.º en preliminar (31.19) y 12.º en Final B (30.58).
  • Alejandro López Martín:
  • 200m Libre: 5.º en preliminar (2:03.96) y 4.º en Final A (2:03.32).
  • 400m Libre: 6.º en preliminar (4:28.39) y 5.º en Final A (4:25.95).
  • 50m Braza: 15.º en preliminar (32.45) y 15.º en Final B (33.00).
  • 100m Braza: 12.º en preliminar (1:13.14) y 13.º en Final B (1:13.61).
  • Hugo Fernández Hernández:
  • 200m Braza: 4.º en preliminar (2:36.72) y 5.º en Final A (2:35.73).
  • 100m Braza: 13.º en preliminar (1:13.24) y 12.º en Final B (1:13.42).
  • 50m Braza: 18.º en preliminar (32.74).
  • Hugo Guerra San Martín:
  • 200m Espalda: 2.º en preliminar (2:18.84) y 6.º en Final A (2:21.86).
  • 200m Estilos: 12.º en preliminar (2:28.68) y 9.º en Final B (2:24.94).
  • 200m Libre: Descalificado en preliminar.
  • Alexandre Gomes Coco:
  • 1500m Libre: 4.º puesto (17:51.58).
  • 200m Libre: 12.º en preliminar (2:10.11) y 13.º en Final B (2:10.57).
  • 400m Libre: 12.º en preliminar (4:32.49).
  • 100m Libre: 24.º en preliminar (1:01.00).
  • Mario Mosquera Froufe:
  • 100m Mariposa: 12.º en preliminar (1:02.60) y 11.º en Final B (1:02.59).
  • 50m Mariposa: 12.º en preliminar (27.95) y 12.º en Final B (27.96).
  • 50m Libre: 19.º en preliminar (27.02).
  • Abel San Bernardo Masero:
  • 50m Libre: 14.º en preliminar (26.22) y 15.º en Final B (26.31).
  • 100m Libre: 14.º en preliminar (59.36) y 16.º en Final B (1:01.11).
  • 50m Mariposa: 17.º en preliminar (28.25).
  • 100m Mariposa: 22.º en preliminar (1:05.84).
  • Alejandro Aguiar Requejo:
  • 200m Mariposa: 9.º en preliminar (2:39.83) y 9.º en Final B (2:38.88).
  • 100m Mariposa: 20.º en preliminar (1:05.57).
  • 50m Mariposa: 26.º en preliminar (29.81).
  • 50m Libre: 35.º en preliminar (28.64).
  • Pablo López Martín:
  • 50m Braza: 25.º en preliminar (35.08).
  • 100m Braza: 26.º en preliminar (1:19.76).
  • 200m Libre: 21.º en preliminar (2:18.37).
  • Alejandro Sutil Martín:
  • 50m Espalda: 30.º en preliminar (37.05).

CATEGORÍA FEMENINA

  • 800m Libre: 9.ª posición (10:57.03).

  • 400m Libre: 10.ª en preliminar (5:10.86).

  • 200m Libre: 17.ª en preliminar (2:29.18).

  • 200m Espalda: 16.ª en preliminar (2:53.38) y Descalificada en Final B.

  • 200m Estilos: 24.ª en preliminar (3:01.45).

  • 100m Mariposa: 28.ª en preliminar (1:24.98).

  • 200m Libre: 26.ª en preliminar (2:38.03).

  • 200m Mariposa: Descalificada en preliminar.

  • 100m Libre: 25.ª en preliminar (1:11.76).

  • 50m Libre: 27.ª en preliminar (32.34).

  • 200m Libre: 28.ª en preliminar (2:38.85).

  • 50m Espalda: 28.ª en preliminar (48.62).

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