El CD Natación Zamora brilla en el Open de Valladolid a pesar de la carga de entrenamientos

El Club Deportivo Natación Zamora ha completado una notable actuación en el Campeonato de Castilla y León Absoluto OPEN - IV Ciudad de Valladolid de Natación Inclusiva, celebrado este pasado fin de semana. En una cita que reunió a más de 300 nadadores procedentes de 20 clubes de toda la geografía española, los zamoranos demostraron un gran nivel competitivo en un formato de eliminatorias matinales y finales vespertinas.

La expedición del club afrontó esta competición como un test de alto nivel dentro de su planificación para los Campeonatos de España de verano. A pesar de encontrarse en un periodo de máxima carga de entrenamiento, los nadadores lograron tiempos muy competitivos y numerosas presencias en las Finales A y B del torneo.

Entre los resultados más destacados, cabe mencionar la actuación de Diego Fernández Hernández, quien se quedó a tan solo un segundo de la mínima nacional en la prueba de 1500m Libre, y los destacados Top 5 de Alejandro López Martín y Hugo Fernández Hernández en pruebas de gran exigencia.

Este fin de semana el club afronta otro test de gran importancia en el XXVIII Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad se celebrará los días 9 y 10 de mayo de 2026 en el CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, con la participación esperada de 220 nadadores de todo el territorio nacional.