Buenos resultados, con podios incluidos, para el Rítmica Benavente en el Summer Valladolid

El Club Rítmica Benavente tomó parte en el VI Torneo Summer Valladolid en el que lograron buenos resultados y dos oros de la mano de Mateo López.

En jornada de mañana participaron Alejandra Ramírez e Iris Gómez, en categoría Benjamín promesas, las cuales se estrenaron en la competición y demostraron tener un gran futuro por delante en la gimnasia rítmica.

Ya en jornada de tarde participaron las juveniles Lucía López y Vega Molezuelas con su ejercicio de mazas.

Para rematar la jornada competitiva del club benaventano los gimnastas masculinos Mateo López y Jorge Barrio compitieron en categoría mixta. Mateo López logró el oro, tanto en el ejercicio de manos libres como el de cuerda en categoría Benjamín. Mientras que Jorge Barrio logró la 4ª y 6ª plaza en cinta y pelota, respectivamente en categoría infantil.