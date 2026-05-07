BM Zamora, sin complejos a la fase de ascenso

En un ambiente de gran optimismo, el BM Zamora celebró ayer el acto de presentación de la fase de ascenso a División de Honor Plata que disputará este fin de semana en la localidad pontevedresa de O Rosal. En el acto celebrado en la sede de Caja Rural, el presidente del club pistacho, Iñaki Gómez, señaló que «este año celebramos el 25 aniversario del Club «Veinticinco años haciendo escuela» y bajo este lema hemos tratado de organizar un montón de actividades y al final, todo confluye en el mismo fin de semana».

«Quiero dar las gracias tanto al equipo técnico encabezado por Félix Mojón como a los jugadores por hacernos vivir una temporada muy bonita, emocionante hasta el último encuentro en el que nos proclamamos campeones de Liga, y también al Félix como entrenador del equipo infantil que este fin de semana compartirán escenario con el primer equipo en su fase de sector nacional. Será una grandísima experiencia para ellos».

Iñaki Gómez destacó el esfuerzo que para el Club significa organizar este fin de semana: «Nos desplazamos hacia Novás, al sur de Pontevedra, con 157 aficionados» y denunció el precio desorbitado que el club gallego ha establecido para los abonos, de 55 euros, cuando los abonos para toda la temporada del BMZ son a 70 y 60 euros para los adultos: «Con esto se pone más en valor el apoyo de nuestros seguidores».

El presidente del club zamorano pidió a lo seguidores que se desplacen «que dejen el nombre de Zamora y de nuestro club en lo más alto» y recordó que hace pocas semanas el club participó en la final del Campeonato de Castilla y León Infantil en León frente al Ademar: «Al acabar el partido salimos derrotados, quedamos subcampeones, pero tuve la ocasión de estar con las familias de los chicos y darles la enhorabuena por el genial comportamiento mantenido durante toda la temporada y durante este torneo. Nunca perdieron las formas, se dedicaron constantemente a animar, sin entrar en las protestas de otros aficionados, siempre con una sonrisa, le hicieron el pasillo al equipo campeón y fue emocionante. Vuelvo a pedier que nuestra ciudad y nuestro Club vuelva a estar representada de la mejor forma posible y estoy seguro que así va a ser». Por último, Iñaki Gómez trasladó mucha suerte al equipo «pero también les pido que sonrían todo el rato. Serán momentos deportivos inolvidables, jugar una fase de ascenso es algo que no se olvida nunca y además jugaremos en una cancha con mucha historia, en la que se vive de forma ferviente el balonmano. Les pido que no tengan miedo, que ya han hecho una gran temporada, y lo único que falta es la chispa que te da la confianza para disfrutar siempre con una sonrisa».

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Por su parte, el jugador Guillermo Medina no dudó en asegurar que «allí se verá qué equipo es el mejor, Novás es el favorito porque juega en casa, pero nosotros también hemos ganado nuestra liga y en eso veo igualdad. El factor cancha les puede salir bien o puede aportarles mucha presión pero somos claros favoritos los dos», pese a ello puntualizó que los otros dos rivales «son de mucho nivel, tanto Cantera Sur en el grupo andaluz que es un grupo muy duro, y el Romo Broker Kirol tiene una plantilla amplia, con fichajes de última hora y el grupo vasco también es muy duro. Va a estar igualado pero nos lo vamos a llevar nosotros», explicó el extremo pistacho. n