Adriana Cerezo liderará al club Hankuk en el Europeo de Taekwondo

La taekwondista española con raíces en Fuentespreadas, Adriana Cerezo, liderará el "equipazo" de seis participantes del club Hankuk en el Europeo de Taekwondo que se disputa del 11 al 14 de mayo en Múnich (Alemania), torneo al que viajan con "opciones máximas".

Hankuk presentó este lunes en KIA Retail Madrid, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) a su equipo para el Europeo con los taelwondistas Viviana Márton, Luana Márton -ambas competirán por Hungría-, Adriana Cerezo, Lena Moreno, Laura Rodríguez y Jesús Fraile, entrenados por Jesús Ramal y Suvi Mikkonen.

"El proceso va bien, van a llegar en una forma ideal. En el Campeonato de España dieron un plus y las sensaciones fueron buenas. Llegan en un punto álgido, en ese punto de los grandes eventos", valoró Ramal. El entrenador reconoció que "no es tan fácil mantener" la motivación en "un equipo que ya ha ido cosechando éxitos, con medallas en Juegos y en Mundiales". "Debemos crear un entorno en el que se lo pasen bien, vayan mejorando, ellos son ambiciosos y quieren hacer historia y dejar un legado", aseguró. Por su parte, Mikkonen ensalzó el "equipazo" con el que afrontan el Europeo. "Los seis van con opciones máximas. Pocos equipos del mundo pueden decir eso, estamos muy orgullosos", dijo. "Entre ellos mantienen ese nivel. Son campeones, pero el día que vienen despistados, entre todos nos empujamos y remamos hacia el mismo lado. Queremos tener el mejor equipo del mundo, entre ellos se alimentan", agregó.

Adriana Cerezo, que defiende la medalla de oro continental cosechada en 2024, se mostró "con muchas ganas". "La energía del equipo se nota que está un puntito superior, se nota que viene algo importante. Es el gran evento del año, es un campeonato importante, pero todo lo que viene después también. Lo que viene huele a éxito, al Europeo vamos un equipazo", reivindicó. "Nos lo tomamos con mucha normalidad. La exigencia es nuestra normalidad. Estamos en ese punto de si llegas más bajo un día, tienes que sacar el 120%. Eso lo vas sumando y lo vas normalizando. Es algo intrínseco", comentó sobre el proceso en un club en el que sueñan "a lo grande" cuando están "deseando llegar a los Juegos" y sacar su "mejor versión". "Todos los tenemos en la cabeza, es nuestra ilusión y nuestra pasión", comentó. n