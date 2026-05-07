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El AB Club de Pádel se lleva el derbi en Tercera

El equipo continúa imbatido y como líder una jornada más tras superar al Ternera de Aliste en las instalaciones de Pádel Indoor

Jugadoras del AB Club de Pádel Escuela de Pádel Adrián Ballesteros. | CEDIDA

Jugadoras del AB Club de Pádel Escuela de Pádel Adrián Ballesteros. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

La jornada de Liga por Equipos dejó un nuevo derbi provincial de pádel en Tercera Categoría. Dentro de la competición, se vieron las caras las jugadoras del AB Club de Pádel Escuela de Pádel Adrián Ballesteros y el Pádel Duero Ternera de Aliste, en un enfrentamiento que tuvo como escenario elegido las instalaciones de Zamora Pádel Indoor. Las "visitantes" dominaron a sus rivales y se hicieron con la victoria por un resultado final de 0-3. Así, este conjunto continúa como imbatido y líder de la tabla de clasificación otra jornada más. n

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