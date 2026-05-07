Pádel
El AB Club de Pádel se lleva el derbi en Tercera
El equipo continúa imbatido y como líder una jornada más tras superar al Ternera de Aliste en las instalaciones de Pádel Indoor
La jornada de Liga por Equipos dejó un nuevo derbi provincial de pádel en Tercera Categoría. Dentro de la competición, se vieron las caras las jugadoras del AB Club de Pádel Escuela de Pádel Adrián Ballesteros y el Pádel Duero Ternera de Aliste, en un enfrentamiento que tuvo como escenario elegido las instalaciones de Zamora Pádel Indoor. Las "visitantes" dominaron a sus rivales y se hicieron con la victoria por un resultado final de 0-3. Así, este conjunto continúa como imbatido y líder de la tabla de clasificación otra jornada más. n
- La insoportable levedad de la Policía en Benavente: 'Si entráis os hago filetes
- A falta de tienda, el Ayuntamiento de un pueblo de Zamora se ofrece a hacer la compra a sus vecinos más vulnerables
- Zamora lleva esperando este edificio desde hace más de diez años
- Novo propone una 'sencilla' solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE: que la primera lanzadera de Segovia parta de Zamora
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- El Ayuntamiento de Zamora asume el mantenimiento condicionado de la obra humanizada de Requejo y espera las de Cardenal Cisneros y la avenida Galicia
- Más de 5.000 edificios de Zamora no tienen pasada la ITV de la vivienda, consulta si el tuyo es uno de ellos
- Una pareja, imputada por cobrar subvenciones de la PAC con parcelas que no son de su propiedad