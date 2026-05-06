Zamora busca ser capital del crossfit nacional

Zamora va camino de convertirse en capital del mejor crossfit nacional y por segundo año consecutivo acoge una competición de alto nivel como es el Nexo Throwdown by February Challenge, que se celebra este fin de semana en Ifeza con la participación de más de medio millar de atletas, además de familiares y público que también se acercarán hasta el recinto ferial para disfrutar de todo un espectáculo, lo que, además de lo puramente deportivo supondrá una inyección económica en la capital y alfoz. Todo está ya listo para una competición que repartirá 18.000 euros en premios y que se desarrollará los días 9 y 10 de mayo en cuatro categorías: pareja masculina, pareja mixta, tríos (dos hombres y una mujer) y equipos de cuatro componentes (tres hombres y una mujer), que encararán dos jornadas muy intensas y es que el sábado será de 9.30 horas de la mañana hasta las 22.30 de la noche, con la ejecución de tres eventos, mientras que el domingo será de 8.30 a 16.00 horas con dos eventos a realizar. Se da la circunstancia, además, que la organización no ha desvelado la totalidad de los "wods" a los que se enfrentarán los participantes y que la organización los irá desvelando de forma progresiva durante estas próximas jornadas para que se preparen para cualquier escenario y tenga ese efecto sorpresa que también gusta. Así lo indicaron desde la organización de esta cita desde donde también explicaron que van por "buen camino" para que este campeonato se convierta en uno de los grandes a nivel nacional. En la capital del Duero es el segundo año que se celebra, pero en León, con la misma organización, ya llevan seis ediciones siendo un referente mundial.

Así, con el respaldo de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, medirán estados de forma deportistas de toda España, pero destacaron que un 20% de los participantes sí proceden de Zamora lo que demuestra que se trata de una competición al alza. A este respecto, el concejal de Deportes, Manuel Alonso, recordó la gran acogida que tuvo este evento el año pasado, por lo que agradeció a la organización el contar un año más con Zamora para celebrar esta competición, "un espectáculo digno de acercarse a verlo ya que el año pasado estuvo muy bien tanto de público como de participantes".