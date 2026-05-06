Toni Naspler, jugador del Caja Rural CB Zamora, de cara al encuentro ante Alicante: "Llegamos preparados y mentalizados de dar lo mejor de nosotros"

El Caja Rural CB Zamora está a un partido de cumplir un sueño. Así lo admitió este miércoles Toni Naspler quien explicó que llevan todo el año trabajando para llegar a este momento y en la plantilla solo piensan en dar lo mejor de ellos mismos. “Al final, como jugador, siempre es bueno tener partidos donde te juegas irte a casa o lograr el sueño que persigues desde que llegas aquí el primer día, que es intentar llegar a los play-offs. Pienso que llegamos preparados y mentalizados de dar lo mejor de nosotros. Esperemos que tengamos el Ángel Nieto detrás, que nos ayude y nos dé el último suspiro, y nos apoye en cada jugada que sea decisiva”, indicó el jugador de cara al choque que tienen este viernes en el Ángel Nieto ante Alicante donde necesitan ganar de más de 8 puntos para clasificarse y alargar algo más el curso.

Respecto a si esa distancia es mucha o asumible, el catalán comentó que “nueve puntos son tres ataques a día de hoy. El baloncesto ha cambiado de una forma que en el Ángel Nieto se han visto barbaridades de remontar 20 puntos en un cuarto y coger una distancia de muchos puntos. Yo creo que va a ser un partido que se va a tener que marcar desde el primer minuto qué nivel y qué tono queremos poner en el partido. Y, a partir de ahí, hay que confiar en el plan de partido y seguir trabajando cada defensa y cada ataque de la mejor manera posible”, apuntó el base del Caja Rural que lleva ya varios años en el equipo.

Por lo que se refiere al Alicante que esperan, y que es muy diferente al de la ida por el cambio de varios jugadores, con el que se juega esa novena plaza, cuenta en sus filas con el MVP de la Liga; Kevin Larsen, capaz de todo en pista y al que tendrán que atar en corto. “Va a ser un partido de equipo y el mejor de los dos va a ser el que se lo lleve, pero tener el Ángel Nieto atrás ayudándonos va a ser aún un factor mucho más positivo para nosotros”, indicó el jugador quien tiene también claras cuáles van a ser las claves. “Hay que luchar cada pelota como si nos fuera la vida. Tenemos que demostrar que tenemos más ganas que ellos que son un equipo de estrellas y nosotros somos un equipo de jóvenes que queremos ganarnos un nombre en esta liga y demostrar que podemos jugar en un equipo de play-off de la Primera FEB de tanto nivel, pelear, luchar, coger cada rebote, defender y luego correr, correr, atacar, hacer nuestro juego, compartir el balón y al final meter”, concluyó Naspler.

Este encuentro, además, servirá para dar visibilidad a Cáritas Diocesana, que estará presente en el pabellón para animar al CBZ y también para dar a conocer el trabajo que realizan y las formas de poder ayudar a quienes lo necesitan, tanto económicamente como en voluntariado.