Recoletas Zamora quiere ampliar su gran marca: la quinta Final Four espera en Vigo

Recoletas Zamora prepara ya con ahínco el segundo partido del play-off de ascenso a Liga Endesa Femenina, un encuentro que tendrá lugar en el Pabellón Guillermo García Pezzi de Melilla el próximo sábado a las 18.00 horas y que puede llevar a la escuadra zamorana a una Final Four que conoce bien. No en vano, el primer equipo del CD Zamarat es el equipo de la Liga Challenge que más veces ha tomado parte en dicha competición con cuatro participaciones. Una marca que espera poder ampliar la próxima semana.

Pleno en la lucha por el ascenso

Desde que la segunda categoría del baloncesto nacional se renombró, el Recoletas Zamora nunca ha faltado a la cita con las semifinales del play-off. La pelea por acompañar al campeón de liga a la élite se ha celebrado en cuatro ocasiones y en todas ellas participó el equipo naranja. De hecho, el equipo zamorano es el único que ha logrado tal registro, un hito que tratará de ampliar con su quinta clasificación este sábado, para lo que debe defender la victoria conseguida en el Ángel Nieto ante Melilla La Salle (54-51).

La primera aventura, la más larga

La primera aventura del Recoletas Zamora en el play-off de ascenso de la Liga Challenge se remonta a la temporada 2021-2022. Aquella primera experiencia llegó tras su descenso de Liga Femenina en una temporada (2021-2022) que acabó con el conjunto naranja a un paso de regresar a la máxima categoría. Las zamoranas superaron a Celta Zorka Recalvi en cuartos de final y al Manuela Fundación Raca en semifinales, pero no pudieron con el anfitrión Hozono Global Jairis en la lucha por el ascenso (69-55). Fue la primera Final Four de la Liga Challenge, la primera para el CD Zamarat y, por desgracia, el play-off en el que se llegó más lejos.

Tres temporadas cayendo en semifinales

Las tres temporadas siguientes, Recoletas Zamora siguió ganándose su sitio entre los elegidos al ascenso. Sin embargo, nunca pudo ganar la liga o disputar el último encuentro por el billete a la Liga Endesa Femenina.

En la temporada 2022-2023, el equipo naranja repitió como segundo clasificado y disputó el play-off hasta alcanzar las semifinales, en las que se vio superado por La Cordá de Paterna NB, subcampeón tras el anfitrión Celta Zorka Recalvi; mismo camino que recorrió al año siguiente (campaña 2023-2024), repitiendo puesto en la competición regular y cayendo en el penúltimo cruce ante CAB Estepona, que perdió el billete a la gloria ante su público frente a Club Joventut Badalona.

El pasado curso (2024-2025), el Recoletas Zamora rompió la tónica en liga. Acabó cuarto en la clasificación. Eso sí, repitió destino en los play-off, superando el primer cruce ante Domusa Teknik ISB para caer en la semifinal frente a Unicaja Mijas por 77-65 en una Final Four disputada en Estepona que ganó el equipo local.

A un paso del quinto intento

Ahora, con Raúl Pérez al frente de la plantilla naranja, Recoletas Zamora se encuentra a un paso de su quinta Final Four. Una cita que perseguirá en Melilla en la vuelta de una eliminatoria en la que ganó su primer asalto por tres puntos (54-51). Mismo margen con el que abrió los cuartos de final el pasado curso en suelo vasco (59-62) y muy similar al de la temporada 2023-2024 ante Palma Sant Josep (69-73), si bien en ambos casos contó con el Ángel Nieto para rematar la faena y, ahora, debe buscar la gloria a domicilio.

El choque por la quinta Final Four consecutiva del Recoletas Zamora abrirá la segunda jornada de play-off a Liga Endesa Femenina. Un capítulo que concretará los candidatos al ascenso a la máxima categoría que ya conocen el escenario en el que tendrán que medir sus fuerzas el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Vigo, escenario de la FInal Four

La Federación Española de Baloncesto hizo pública ayer la decisión tras agotarse el plazo para las propuestas de los diferentes clubes que querían ejercer como organizadores de los últimos partidos de la temporada. Peticiones que encontraron como elegida, por unanimidad según indicó la propia federación, la expuesta por Celta Femxa Recalvi.

Así, por segunda vez en la historia, la Final Four se disputará en Vigo; concretamente, en el pabellón de Navia. Un escenario al que solo accederán cuatro de los ochos conjuntos que afrontan el segundo combate de cuartos de final este fin de semana.

Así van los cuartos de final

Tras el primer asalto, solo dos equipos parecen tener pie y medio en esa última cita del año: Celta Femxa Zorka y Osés Construcción Ardoi. Las gallegas ganaron por 50-60 al Bosonit Unibasket y juegan la vuelta de su eliminatoria en casa; un escenario muy similar al que vive el bloque navarro, que ganó en Cáceres por 56-73 la ida de su cruce.

Por otra parte, más allá de la eliminatoria del Recoletas Zamora ante Melilla La Salle (cuiyo ganador se cruzará con el vencedor del duelo entre Bosonit Unibasket y Celta Femxa Recalvi), la cuarta eliminatoria que completa la ronda se mantiene abierta: Lima Horta Barcelona ganó por 64-59 el primer combate, pero ahora deberá defender esos cinco punto de renta en casa de Unicaja Mijas, tercer clasificado al término de la liga regular.