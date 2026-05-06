Jaime Serrano, tercero en la Copa de España de Billar de Bola 9

El jugador zamorano Jaime Serrano Hernández firmó un brillante tercer puesto en la quinta Copa de España de Bola 9, disputada en Santiago de Compostela, en una competición que reunió a 80 de los mejores jugadores del panorama nacional.

Serrano, que compite con el club asturiano Break & Run, logró el mejor resultado de su carrera en el circuito nacional, superando sus anteriores actuaciones, donde había alcanzado los cuartos de final en tres ocasiones.

El torneo no comenzó de la mejor manera para el zamorano, que tuvo dificultades para encontrar sensaciones en su primer encuentro. Sin embargo, logró sacar adelante el partido y, a partir de ahí, fue creciendo progresivamente en su juego, mostrando una versión cada vez más sólida y competitiva.

Uno de los momentos clave del campeonato llegó en el cuadro de perdedores, donde Serrano firmó una destacada victoria ante Omar Fidalgo, actual campeón de España de Bola 10, en un partido en el que mostró un alto nivel de juego.

Ya en las rondas finales, el zamorano volvió a protagonizar otro gran triunfo al imponerse a Álvaro Canóniga, vigente campeón asturiano de Bola 9 y actualmente situado en el puesto 18 del ranking del EuroTour, consolidando así su gran torneo ante rivales de máximo nivel.

En semifinales, Serrano se enfrentó a Pelayo Cueli, una de las grandes promesas del billar español. En un duelo muy igualado, el zamorano llegó a empatar el encuentro (7-7), pero los pequeños detalles terminaron decantando la balanza del lado de su rival, que acabaría llevándose el torneo.

A pesar de la derrota, el tercer puesto supone un importante paso adelante en la trayectoria de Jaime Serrano, que confirma su progresión dentro del circuito nacional y su capacidad para competir frente a algunos de los mejores jugadores del país.

Noticias relacionadas

El zamorano ya tiene la vista puesta en su próxima gran cita: el Campeonato de España, que se celebrará en Sevilla del 7 al 14 de junio, donde competirá en varias modalidades (Bola 8, Bola 9, Bola 10, 14.1 y equipos) formando equipo, entre otros, con los propios Álvaro Canóniga y Omar Fidalgo, en un conjunto con serias opciones de luchar por el título.