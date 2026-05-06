Ciclismo
El gravel llega a Quintanilla de Urz este domingo
La localidad zamorana celebra la primera edidicón del Gravel Dual Bike "Valle de Vidriales"
J. B.
Quintanilla de Urz inaugura este domingo una nueva cita deportiva en el calendario zamorano con la primera edición del Gravel Dual Bike "Valle de Vidriales", una prueba que apuesta por la atractiva modalidad ciclista para congregar a numerosos deportistas en la dicha localidad.
La competición, con inscripciones abiertas en la web de Smartchip, cuenta para su estreno con dos tipos de rutas: larga (110 kilómetros) y corta (60 kilómetros).
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