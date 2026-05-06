Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso legionela: se abrirá expediente a la gestora de la piscina de los Almendros de ZamoraNovo propone una "sencilla" solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE:En libertad los dos detenidos de Almeida de Sayago y otra persona, en busca y capturaSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Ciclismo

El gravel llega a Quintanilla de Urz este domingo

La localidad zamorana celebra la primera edidicón del Gravel Dual Bike "Valle de Vidriales"

Cartel de la cita con el gravel en Quintanilla de Urz

Cartel de la cita con el gravel en Quintanilla de Urz / Smartchip

J. B.

Quintanilla de Urz inaugura este domingo una nueva cita deportiva en el calendario zamorano con la primera edición del Gravel Dual Bike "Valle de Vidriales", una prueba que apuesta por la atractiva modalidad ciclista para congregar a numerosos deportistas en la dicha localidad.

La competición, con inscripciones abiertas en la web de Smartchip, cuenta para su estreno con dos tipos de rutas: larga (110 kilómetros) y corta (60 kilómetros).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents