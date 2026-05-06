Cristian Escribano, intratable en Esplus, primer líder del Nacional de Autocross

El automovilismo zamorano sigue siendo el gran protagonista del Campeonato de España de Autocross que disputó la primera carrera en el circuito de Esplús con el dominio aplastante de Cristian Escribano en la División I, y una gran actuación de los dos representantes en la División II, con Julio Sotelo dominando las series clasificatorias pero sin suerte en la final, y con Javier Fernández que ha dado un salto de calidad este año y consiguió un magnífico cuarto puesto.

Cristian Escribano, ganador también el pasado año en Esplus y dos veces en la División II, ha conseguido por fin poner a punto su Skoda Fabia, superando los problemas que arrastraba en la caja de cambios, y se sitúa como primer líder en la División I protagonizando ya una cerrada lucha con el vigente campeón, Roberto Martínez al que relegó a la segunda posición esta vez.

Escribano inició la carrera dominando los entrenamientos con un tiempo muy parejo al del gallego Sabino García, mientras Roberto Martínez se distanciaba a tres décimas. Martínez mejoró en las tres series en las que terminó segundo aunque con tiempos similares respecto a Escribano. De esta forma, el zamorano ocupó la «pol position» en la salida de la final, con Martínez segundo y David Sánchez. Escribano tomó la cabeza de la carrera en la misma salida y ya no cedería a la presión de Roberto Martínez que se tuvo que conformar con la segunda posición final a segundo y medio del zamorano, mientras Sabino García, que había bajado en las series, recuperó la tercera posición por delante de Javier Benito y David Sánchez.

El accidente que sufrió Julio Sotelo / Javier Figueiredo

En la División II, Julio Sotelo no pudo pasar con su Citroen Saxo de la cuarta plaza a un segundo del gallego Gabrie Serrano que parte un año más como favorito a llevarse el título nacional, y tampoco Javier Fernández Morillo terminó de tomarle la medida al circuito de Esplús y al Saxo que ha «heredado» de Cristian Escribano.

Pero Sotelo mejoró sensiblemente para adjudicarse la victoria en las tres series que corrió aunque los tiempos de Serrano, que ganaba también sus carreras, seguía marcando tiempos mejores que el zamorano. Por su parte, Javier Fernández siguió reservando su coche en las series y tuvo que tomar la salida en cuarta línea.

Sotelo protagonizó una buena salida pero tuvo la mala suerte de tocarse con Javier Salas que tuvo que abandonar tras volcar. Por detrás se produjo otro incidente que obligó a los jueces a sacar la bandera roja y ordenar una nueva salida. Sotelo se vio sorprendido por una «inexplicable» -a su juicio- decisión de los jueces que le relegaron al último puesto en la parrilla.

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La salida de la División I / Javier Figueiredo

De esta forma, los dos zamoranos tuvieron que protagonizar una carrera de menos a más y Javier Fernández demostró que está capacitado para luchar por el podio esta temporada y remontó hasta una brillante cuarta posición, mientras Julio Sotelo, por detrás y partiendo de la última plaza conseguía entrar en una brillante cuarta plaza, que con los puntos sumados por sus victorias en las mangas, le situarán tercero en la clasificación general del Campeonato de España que tendrá su segunda carrera en el circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina el fin de semana de los días 13 y 14 de junio. n