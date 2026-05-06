El CB Zamora de Primera Nacional también juega su fase de ascenso

Este fin de semana, el Pabellón Manuel Camba acoge la Fase Previa de Ascenso a Tercera FEB y el CB Zamora es el club anfitrión. El equipo de Primera Nacional masculino competirá por la última plaza de la Final Four de Ascenso a Tercera FEB junto a: Agrocesa C.B. Aldeamayor, Club Baloncesto Palencia Online Informática y DIBAQ C.D. Base.

"El CB Zamora vuelve a ejercer como club anfitrión de una fase de ascenso de competiciones autonómicas, algo que ya ha hecho en varias ocasiones y que siempre supone una satisfacción especial", ha señalado el club blanquiazul.

El campeón de la fase obtendrá la cuarta y última plaza para la Final Four de Ascenso a Tercera FEB, completando el cuadro junto a los tres equipos ya clasificados: C.D. Universidad de Valladolid, Baloncesto La Flecha y Universidad Pontificia de Salamanca. La clasificación final de la temporada regular sitúa a los cuatro participantes entre los puestos cuarto y séptimo, con el CB Zamora cerrando el grupo desde el séptimo lugar.

El protagonismo local recaerá en el CB Zamora Primera Nacional masculino, un proyecto del que el club se siente especialmente orgulloso. Nacido hace tan solo tres temporadas, su razón de ser es clara: "servir de puente entre los jugadores que finalizan su etapa junior en la cantera y el primer paso en la categoría adulta. Es un equipo centrado en la formación, que combina jugadores juniors, perfiles jóvenes en desarrollo, algunos veteranos y varios jugadores que han trabajado en dinámica del primer equipo a lo largo del año. Llegar a esta Fase Previa desde el séptimo puesto de la tabla es, por tanto, un hito que tiene doble valor".

Al frente del equipo está Carlos Rodríguez, técnico malagueño en su primera temporada al frente del Primera Nacional y que compagina ese rol con el de segundo entrenador del Caja Rural CB Zamora en Primera FEB. Desde el club se espera competir, crecer y disfrutar de una gran fase de baloncesto en casa.

Un viernes de club, de cantera y de ciudad

El viernes 8 de mayo tiene además una dimensión única para la afición zamorana. Desde el club se ha organizado una migración para que todo el mundo pueda vivirlo todo: acudir primero al Pabellón Manuel Camba a las 17:30 horas para apoyar al CB Zamora Primera Nacional en su estreno en la Fase Previa y, tras la finalización del partido, desplazarse directamente al Pabellón Ángel Nieto para participar en la gran cita del primer equipo.

Porque a las 21:00 horas, el Caja Rural CB Zamora recibirá al HLA Alicante en lo que será, posiblemente, el partido más importante de la historia reciente del club: una victoria con nueve o más puntos de diferencia abriría las puertas del primer playoff de ascenso a ACB de la historia de la entidad. Primero el futuro del CB Zamora, en el Manuel Camba. Después su historia, en el Ángel Nieto. Un viernes de club, de cantera y de ciudad que no se puede dejar pasar.