Baloncesto | Primera FEB
CB Zamora o Alicante: Estudiantes de Madrid inicia la venta de entradas para el playoff a ACB
Los primeros dos enfrentamientos será en Madrid, el 15 y 17 de mayo
El mítico Estudiantes de Madrid, que sería el rival CB Zamora en caso de que el equipo logre clasificarse para los play-offs a la ACB (élite del baloncesto español), ya ha iniciado la venta de entradas para los dos primeros compromisos y es que esta eliminatoria se decidirá al mejor de cinco partidos y los dos primeros encuentros serán en la capital de España.
De este modo, el choque inaugural será el viernes 15 de mayo a las 20.00 horas, y el escenario para su disputa será el Movistar Academy Magariños, debido a la imposibilidad de jugar en Movistar Arena, donde sí tendrá lugar el segundo encuentro, el domingo 17 de mayo a las 18.30 horas. En cuanto al último encuentro de Liga de los madrileños, que tienen aseguraba la segunda plaza por haber ganado la Copa, será cerca, en Fuenlabrada, donde se verá las caras con el Flexicar. Para ambos planteles será una buena piedra de toque antes de que se inicie la nueva fase de la temporada en la que también quiere estar el Caja Rural Zamora.
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