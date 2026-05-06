Canoa Kayak y Náuticas Zamora dominan el Barco Dragón

Zamora no tiene rival en Barco Dragón y así se demostró en el Campeonato de Castilla y León, en distancia de 500 metros, celebrado en el canal de Monte La Reina. El Canoa Kayak y el Actividades Náuticas Zamora se repartieron los podios. En Veteranos, el Canoa Kayak se colgó el oro en masculino y femenino, mientras que el Náuticas fue plata en hombres y bronce en Damas. Además, el Absoluto Mixto, el Canoa Kayal participó con dos embarcaciones siendo primero y segundo, mientras que el podio lo completó el Actividades Náuticas. El tercer club participante fue el Vallkirias Pisuerga de Valladolid.