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Barco Dragón

Canoa Kayak y Náuticas Zamora dominan el Barco Dragón

Los clubes se repartieron los podios en el Regional de 500 metros de Monte La Reina

Tripulantes del Barco Dragón del Náuticas Zamora. | CEDIDA

Tripulantes del Barco Dragón del Náuticas Zamora. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Zamora no tiene rival en Barco Dragón y así se demostró en el Campeonato de Castilla y León, en distancia de 500 metros, celebrado en el canal de Monte La Reina. El Canoa Kayak y el Actividades Náuticas Zamora se repartieron los podios. En Veteranos, el Canoa Kayak se colgó el oro en masculino y femenino, mientras que el Náuticas fue plata en hombres y bronce en Damas. Además, el Absoluto Mixto, el Canoa Kayal participó con dos embarcaciones siendo primero y segundo, mientras que el podio lo completó el Actividades Náuticas. El tercer club participante fue el Vallkirias Pisuerga de Valladolid.

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