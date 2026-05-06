Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso legionela: se abrirá expediente a la gestora de la piscina de los Almendros de ZamoraNovo propone una "sencilla" solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE:En libertad los dos detenidos de Almeida de Sayago y otra persona, en busca y capturaSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Surfsky

Bronce para David Rodríguez y Laura Álvarez

Bronce para David Rodríguez y Laura Álvarez | CEDIDA

Bronce para David Rodríguez y Laura Álvarez | CEDIDA

David Rodríguez y Laura Álvarez, integrantes del Amigos del Remo, lograron una medalla de bronce en Santander, donde tuvieron lugar las series cántabras de Surfsky y donde los deportistas tomaron parte en la categoría SS2 mixto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents