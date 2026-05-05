Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Socorros mutuos" de VillalazánVecinos de Aliste aisladosEl paro en ZamoraGranja de Moreruela, ejemplo para CataluñaPremios Valor y Servicio de Prensa IbéricaSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Baloncesto

Recoletas Zamora ya sabe donde jugará la Final Four si elimina a Melilla La Salle

Vigo será la ciudad que albergue la competición los próximos días 16 y 17 de mayo

Plantilla y staff técnico del Recoletas Zamora. | CDZ

Plantilla y staff técnico del Recoletas Zamora. | CDZ

C. J. T.

El Recoletas Zamora se encuentra a un paso de disputar una nueva Final Four en la Liga Femenina Challenge. Una competición que ya cuenta con sede oficial tras el anunciado realizado hoy por la Federación Española de Baloncesto.

Según ha informado la FEB, será Celta Femxa Zorka el equipo que organizará la Final Four de la lucha por el ascenso a Liga Femenina Challenge tras la decisión tomada por la Comisión Ejecutiva de la FEB, apostando por la propuesta del conjunto vigués al ser el equipo que finalizó en la segunda posición durante la disputa de la competición regular.

Noticias relacionadas y más

La decisión fue "tomada por unanimidad" una vez vencido el plazo de candidaturas y examinadas las diferentes propuestas presentadas, fijando el Pabellón de Navia como escenario de la disputa por acompañar a Azulmarino Mallorca a la élite. Una batalla que se celebrará el 16 y 17 de mayo en la que Recoletas Zamora espera estar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents